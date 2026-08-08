Monzón (Huesca) ofrece visitas, música, un parque acuático y turismo familiar este verano

Mirador en Monzón. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monzón ofrece una amplia y variada oferta para los montisonenses y los visitantes que durante estos días buscan un plan para hacer en la ciudad, desde visitas hasta música o un parque acuático.

El castillo, la catedral, el parque acuático o '#monzóncultural' son algunas de las opciones que existen, según han explicado desde la Oficina de Turismo de Monzón.

El castillo es el principal atractivo de la ciudad y durante este mes está abierto todos los días en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. La fortaleza es un buen lugar para el turismo familiar, de hecho, se propone un juego, que lleva por título 'Un mensaje para el rey'.

Durante la visita, los más pequeños podrán participar en un juego de búsqueda por el castillo para descifrar el mensaje que los templarios dejaron a Jaime I.

Siguiendo una ruta de otros elementos turísticos, otra parada es la catedral de Santa María del Romeral, sede las Cortes de Aragón, que se puede visitar los sábados y domingos de 12.45 a 13.30 horas; también el centro de interpretación de la Línea del Cinca y museo etnográfico de Josefina Jiménez, abierto los días 15,16, 29 y 30 --sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos solo por la mañana--, con entrada gratuita.

TURISMO FAMILIAR

Monzón es un buen destino para el turismo familiar, ya que las visitas culturales se combinan, por ejemplo, con el único Parque Acuático de Aragón que cuenta con tres vasos, dos para adultos y uno de chapoteo.

El primero de los vasos tiene dos toboganes por los que lanzarse con flotadores y otro para hacerlo sin ellos. La lámina de agua es reducida ya que se ha diseñado para ser un lugar donde ir a parar tras lanzarse por los toboganes. El segundo vaso es el dedicado a la práctica de la natación y también cuenta con toboganes, aunque no tan prolongados como los del primer vaso, y por último también se cuenta con una piscina de chapoteo, para los más pequeños, en la que hay instalados dos mini-toboganes.

Otro atractivo natural es el Centro de Interpretación del Río Cinca 'Pinzana', en el corazón del parque de Los Sotos, que abre los días viernes, sábado y domingo de 09.30 a 13.30 horas; festivos y puentes de 10.00 a 13.30 horas, también con entrada gratuita.

En las noches de verano los jueves, el Espacio Catedral oferta actividades como la que disfrutaron este jueves con la presentación de Golondrinas de Pilar Almalé, a lo que seguirán el jueves, día 20 de agosto, Carlos Soto Folk Trio 22.30 y el día 27 de agosto, el Recital Poético, a las 22.00 horas.