Monzón y Salou trabajan un hermanamiento para potenciar sus vínculos culturales e históricos en torno al Rey Jaime I

Monzón y Salou trabajan un hermanamiento para potenciar sus vínculos culturales e históricos en torno a Jaime I - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

Los alcaldes de Salou y Monzón, Pere Granados e Isaac Claver, respectivamente, han mantenido, en la capital de la Costa Daurada una reunión de trabajo para avanzar hacia un futuro hermanamiento entre ambas ciudades. En el encuentro también han participado las concejalas de Cultura de ambos municipios, Marta Montaner Durán y Júlia Gómez.

Monzón y Salou comparten profundos lazos históricos, culturales y sociales. En el pasado, numerosos trabajadores montisonenses se trasladaron a la capital de la Costa Daurada para contribuir a su desarrollo, y ambas localidades están unidas por la figura del rey Jaime I.

El monarca pasó su infancia en Monzón, educado por la Orden del Temple, y, años después, zarpó desde el puerto natural de Salou para iniciar la conquista de Mallorca en 1229.

Isaac Claver ha señalado que "estamos trabajando en este hermanamiento con Salou para fomentar los vínculos culturales, sociales e históricos que nos unen entre ambas ciudades. Queremos fomentar el intercambio de asociaciones; potenciar la figura del rey Jaime I como principal personaje histórico que tenemos en común y poner en marcha acciones que nos ayuden a la promoción exterior de ambas localidades y de nuestro Homenaje Templario, declarado de Interés Turístico Nacional".

Ha agradecido al alcalde Pere Granados, quien estuvo en el Homenaje Templario de Monzón, y con el que, "desde el primer momento, tenemos una gran sintonía para sacar adelante este proyecto".

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacado "la importancia de establecer alianzas que permitan preservar y difundir nuestro legado común. La historia compartida de Monzón y Salou nos brinda una oportunidad única para trabajar conjuntamente en proyectos históricos, culturales y turísticos que refuercen los vínculos entre ambos municipios".

A FUTURO

Además, ha subrayado que "es un paso muy importante" que los dos municipios hagan este hermanamiento, para que posteriormente, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también entre los dos pueblos, haya una interacción e intercambios culturales.

"En definitiva, con este paso demostramos que somos capaces de unir, de mostrar que tanto Monzón como Salou quieren crecer conjuntamente y ser ese ejemplo de unión entre los pueblos, que es lo que engrandece a las personas", ha resumido.

La concejal de Cultura y Turismo de Monzón, Marta Montaner Durán, ha añadido que "este hermanamiento será muy positivo para ambas ciudades en el ámbito turístico, cultural e histórico. Hay vínculos que nos unen y proyectar ambas localidades de forma conjunta reforzará nuestra imagen y atractivo".

Por su parte, la concejal de Cultura de Salou, Júlia Gómez, ha afirmado que "este encuentro supone un paso importante para seguir fortaleciendo los lazos históricos y culturales que nos unen. El hermanamiento con Monzón nos permitirá impulsar proyectos conjuntos que pongan en valor nuestra historia compartida y la figura de Jaime I, acercándola tanto a nuestros vecinos como a quienes nos visitan".

La reunión ha finalizado con la invitación del alcalde de Salou a su homólogo de Monzón para participar en la Fiesta de Jaime I, que se celebra durante la primera semana de septiembre, y que conmemora la histórica partida del monarca desde Salou hacia la conquista de Mallorca.