Morales (PSOE) denuncia el incremento del número de altos cargos y asesores en el Gobierno de Azcón

El diputado autonómico del PSOE Jesús Morales. - PSOE

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE Aragón Jesús Morales ha denunciado este jueves que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón ha incrementado en 15 el número de altos cargos, asesores y personal de confianza desde su llegada, "a pesar de que tanto el Partido Popular como Vox prometieron reducir la estructura política de la Administración y eliminar gastos superfluos".

Para el parlamentario socialista, ambos partidos "han sustituido la prioridad nacional por su prioridad particular". Morales ha explicado que los presupuestos de Aragón para 2027 contemplan 185 puestos de estas características, frente a los 170 que había en 2023, durante el Gobierno presidido por Javier Lambán.

Este incremento supone casi un 10% más de cargos y se traduce en tres millones de euros adicionales, un aumento del 24% en el gasto destinado a estos puestos. "Prometieron menos cargos de confianza y hoy tienen 15 más. Prometieron menos coste político y hoy gastan tres millones de euros más. Estas son las verdaderas prioridades del Gobierno de Azcón", ha señalado el diputado socialista.

Morales ha recordado que el Partido Popular anunció antes de las elecciones de 2023 que reduciría el número de altos cargos y asesores, mientras que Vox calificaba de "despilfarro" el gasto político y defendía adelgazar la Administración para destinar esos recursos a mejorar los servicios públicos.

Un compromiso que la formación de ultraderecha volvió a asumir en la campaña electoral de 2026. El diputado del PSOE ha asegurado que los presupuestos de 2027 vuelven a poner de manifiesto la distancia entre las promesas electorales del PP y Vox y sus decisiones de gobierno. "Del dicho al hecho hay un trecho", ha señalado, antes de aseverar que ambos partidos "mienten a los aragoneses a la cara".

OTRAS PRIORIDADES

El diputado socialista ha afirmado que PP y Vox han cambiado sus prioridades desde que llegaron al Gobierno. "De repente, PP y Vox han abandonado el término de la prioridad nacional para sustituirla por su prioridad particular", ha asegurado.

Morales ha situado este incremento del gasto político en un contexto en el que, ha afeado, el Gobierno autonómico está incumpliendo también otros compromisos electorales. Ha puesto como ejemplos las dificultades para acceder a una vivienda, el retraso en la resolución de las ayudas al alquiler y el aumento del precio de la vivienda protegida, que ha cifrado en 42.000 euros respecto a la etapa anterior.

También ha incidido en la situación de la sanidad pública y el aumento de las listas de espera. Ha recordado que PP y Vox prometieron acabar con ellas, pero "hoy son mayores y el Ejecutivo autonómico recurre a la privatización como respuesta a los problemas del sistema sanitario".

A su juicio, estas decisiones ponen en cuestión la credibilidad de los compromisos electorales del PP y Vox. "Lo que no se puede hacer es engañar a todo el mundo todo el tiempo", ha afirmado.

El diputado ha advertido de que la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones es una de las consecuencias más preocupantes de estos incumplimientos. "Lo peor que podemos tener es que un pueblo, que una comunidad autónoma como la nuestra, como Aragón, no confíe en la gente que la gobierna", ha señalado.

Por último, Morales ha asegurado que el PSOE continuará analizando los presupuestos autonómicos para explicar a los aragoneses cuáles son las prioridades reales del Ejecutivo de Azcón y las diferencias entre sus compromisos y su gestión.

"PP y Vox no pueden tratar a los aragoneses por tontos. No lo pueden hacer ni lo deben hacer, porque merecen un respeto, merecen que lo que dijeron lo cumplan", ha concluido, advirtiendo de que lo que ambos partidos están haciendo en las comunidades autónomas donde gobiernan es también una muestra de lo que podrían hacer si llegaran al Gobierno de España.