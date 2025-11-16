Moreno (A-T Existe) exige que se cubran todas las plazas de la Benemérita ante la "situación crítica" que vive Teruel

UTRILLAS (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

El diputado en las Cortes por Aragón y alcalde de Utrillas por Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha expuesto la "situación crítica" que a su juicio vive la provincia de Teruel por la falta de agentes de la Guardia Civil, y ha exigido el aumento de las plantillas y que se cubran las vacantes de forma inmediata.

Moreno ha puesto como ejemplo el cuartel de Utrillas donde "ahora mismo hay cuatro guardias civiles, cuando la plantilla debería ser de 12 agentes".

La falta de efectivos, según el diputado, es un problema que "se puede extrapolar a toda a la provincia de Teruel, en la que todos los cuarteles están bajo mínimos".

"Se cerró el de Ariño, Muniesa es un cuartel testimonial, porque solo está atendido por un guardia civil, mientras que, por ejemplo, Aliaga solo tiene dos", ha insistido, recordando, además, que "Teruel es la única provincia de España sin ningún cuartel abierto por la noche".

"Estamos hablando de cifras mínimas, por lo que no se puede contar para ningún operativo" ha dicho Moreno, quien ha explicado que "si se tiene en cuenta los descansos, fiestas y permisos que deben coger las plantillas, muchas veces no existe la Guardia Civil en el medio rural".

Recientemente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Teruel alertó de este mismo problema, refiriéndose a "la grave situación que se vive ahora en la Guardia Civil de Teruel por la falta de agentes", que puede tornarse "crítica" en este momento, con la nueva convocatoria de vacantes, en la que se ofertan 90 plazas en la provincia de Teruel, cuando serían necesarios 200 nuevos agentes, según esta organización.

Por todo ello, Moreno ha exigido que se cubran de inmediato todas las vacantes ya que "los propios guardia civiles nos dicen que no tienen relevo para poder atender todos los servicios de la provincia".

"La presencia de la Guardia Civil en el medio rural no es un lujo, es un servicio necesario para garantizar la seguridad de todos los vecinos, tan básico para la calidad de vida de los habitantes del medio rural y tan demandado como la educación o la sanidad, porque nos da tranquilidad para seguir viviendo en nuestro entorno", ha concluido Moreno.