Morón (Vox) fija como objetivo tener grupo parlamentario en las Cortes y dice que no será "muletilla de nadie"

El Pirineo y el Monasterio de Piedra son sus lugares preferidos y, en campaña, su momento de desconexión llega al pasear con su perro Yako

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Santiago Morón, ha asegurado que el objetivo "inicial" de su partido es tener grupo parlamentario en las Cortes de Aragón tras las elecciones autonómicas de este domingo, 16 de mayo. "Por el espectro bajo, tener tres diputados, aunque creemos que tendremos más", ha estimado, para advertir de que no serán "muletilla de nadie".

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza y especialista en Medicina de Familia, es la primera vez que Morón se presenta a unos comicios como cabeza de lista y en esta campaña "estoy aprendiendo cada día un poco más".

Entró en Vox en 2015 y en 2016 asumió la dirección del partido. "Hemos estado casi en situación amateur hasta hace un año, cuando nos hemos reconvertido en políticos", ha comentado, para explicar que quiso formar parte del proyecto de Vox porque "rescataba una serie de valores a los que ya no se les daba importancia, como el patriotismo, el reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, un modelo de Estado que me gustaba" o su defensa de la familia.

Tras los nervios iniciales, encara la recta final de la campaña con el reto de que Vox entre en las Cortes con representación suficiente para dar visibilidad a su programa y confía en que obtendrán también buenos resultados en los comicios municipales. La formación que lidera Santiago Abascal presenta candidaturas en 19 localidades de Zaragoza, seis de Huesca y dos de Teruel.

Morón ha aseverado que, tras los comicios, "no vamos a negarnos a sentarnos con nadie" para dialogar y ha lamentado que "habitualmente son los otros partidos los que se niegan a sentarse con nosotros". Ha reconocido que las formaciones de izquierda, nacionalistas o regionalistas "están más lejanos a nuestro programa, pero nos sentaremos con todo el mundo".

Además, en algunas cuestiones "podría haber un acercamiento con algunos grupos, como PP y Cs, pero eso no quiere decir que aceptemos sus propuestas con los ojos cerrados ni ser muletilla de nadie", advirtiendo de que no darán su apoyo a propuestas que no representen "ni mínimamente" su programa.

AIRE NUEVO

Vox se propone "frenar el pancatalanismo, buscar la igualdad entre los españoles, apoyar la familia, la natalidad. Llevamos en el programa una serie de cuestiones únicas y animaría a que la gente apueste por nosotros" porque "vamos a dar un aire nuevo y a ofrecer cosas que otros partidos no están ofreciendo. Somos necesarios", ha opinado.

Morón ha expresado su preocupación por el apoyo que el Gobierno de Javier Lambán ha prestado " a grupos regionalistas y catalanistas" y ha rechazado tajantemente la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón, la política lingüística y la comarcalización que, en su opinión, fragmenta el territorio y favorece las aspiraciones "de los nacionalistas catalanes" a la hora de reclamar como propias algunas zonas de Aragón.

Una de las principales propuestas de Vox pasa por ceder competencias autonómicas al Estado. La primera de ellas, la educación, para que "todos los españoles tengan un mismo conocimiento de la historia, con datos objetivos y respetando la libertad de pensamiento, por eso estamos en contra de la Ley de Memoria Histórica", porque rechazan "imponer una visión única y mucho menos por ley", así como quieren combatir el "adoctrinamiento en determinadas Comunidades".

También la sanidad, para garantizar el mismo acceso a las prestaciones sanitarias a todos los españoles; la seguridad y la justicia. "Políticamente sería ideal que las decisiones se tomaran en el Congreso de los Diputados, que es donde está la soberanía nacional y que, de forma descentralizada, se pudieran administrar a nivel provincial y en los ayuntamientos", reforzando el papel de los consistorios como administración más cercana al ciudadano.

Morón ha insistido en la necesidad de aligerar la estructura autonómica para evitar duplicidades, gastos "superfluos" y combatir la "desigualdad" entre Comunidades y ha considerado que defender estas propuestas no es incompatible con presentarse como candidato en unas elecciones autonómicas, al argumentar que "esos cambios hay que proponerlos desde dentro".

TRASVASE

En materia de política hidráulica, ha manifestado que el agua, como el territorio, "no es de Aragón, es de todos" y ha emplazado a analizar si se está haciendo "un buen aprovechamiento de los recursos". "Hay que ponerse manos a la obra, ejecutar las obras hidráulicas de interés general pendientes en la Comunidad", garantizar la unidad de cuenca y, después, "si hay aguas excedentarias podemos plantearnos ese trasvase".

En todo caso, en este punto ha advertido de que Vox "no va a quitarle agua a Aragón", porque "se necesitan unos caudales concretos", así como "no vamos a garantizar ningún trasvase a ninguna Comunidad, pero habría que estudiar de qué forma usar esas aguas excedentarias. Abogamos por el aprovechamiento del agua y la ejecución de obras pendientes en Aragón", ha reiterado.

Algunas de sus prioridades son derogar las leyes "que están en una dirección pancatalanista" y, ha agregado, "acabar con los enfrentamientos entre Comunidades", al valorar que "el Estado de las Autonomías nos está enfrentado a los españoles".

En materia de empleo, plantea facilitar la inversión a través de las familias, con una rebaja de los impuestos y, en áreas despobladas, incentivos y "algún tipo de subvención", aunque ha dejado claro que en Vox "somos bastante reacios a las subvenciones. La economía hay que reactivarla disminuyendo trabas administrativas y reduciendo la presión fiscal, para atraer empresas y crear empleo", con las familias, las pymes, autónomos y emprendedores, como "motor de la economía".

Ha propuesto, en servicios sociales, que se impulse un estatuto de las personas en situación de vulnerabilidad, que reconozca sus derechos y que pueda vincularse a alguna prestación estatal para mejorar su situación; y ha apostado por apoyar al sector del automóvil en Aragón, como "principal motor de la industria" en la Comunidad.

En cultura, ha emplazado a conservar el "extenso patrimonio" que tiene Aragón y favorecer las actividades culturales, si bien ha estimado que "el Estado no puede ser único artífice de esto" y ha sugerido que se favorezca "el mecenazgo" de particulares y empresas que lo deseen.

PIRINEO

En unos días en que "casi no tengo tiempo a desconectar", Santiago Morón encuentra su momento de desconexión en los paseos que comparte con su perro Yako, que forma parte de su familia desde hace tres años.

Cuando la actividad política lo permite, le gusta viajar con su familia y leer a autores como Eduardo Mendoza, Federico Jiménez Losantos o Gabriel García Márquez. "Me gusta ir probando distintos géneros, la novela policíaca".

Su lugar de Aragón lo encuentra en el Pirineo, tras "muchos veranos subiendo a Jaca" y ha calificado de "maravilloso" el entorno de San Juan de la Peña. También "tengo bastante afecto por el Monasterio de Piedra" ya que "mi padre era de Monreal de Ariza e íbamos con frecuencia, es un entorno muy bonito".