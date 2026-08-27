Morón (Vox) rechaza "cualquier acuerdo" que busque distribuir menores extranjeros no acompañados de Ceuta

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. - VOX.

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha respaldado el "plantón" del Gobierno de Aragón a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia programada para este jueves. Ha rechazado "cualquier acuerdo" para distribuir menores extranjeros no acompañados de Ceuta entre las comunidades autónomas.

Ha argumentado que el Ejecutivo autonómico debe "priorizar los intereses de los aragoneses", y que "es responsabilidad de Marruecos atender a sus menores y facilitar el retorno de todos aquellos que han invadido el territorio nacional".

En rueda de prensa, Morón ha hecho referencia al "cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional, así como el interés superior del menor, que pasa por la reunificación familiar y devolución a su país de origen".

En esta línea, ha exigido "valoraciones individualizadas y actuaciones que no sean colectivas". Ha recordado que el Gobierno de Aragón "impugnará judicialmente todo expediente que no finalice en el retorno de los menores a Marruecos".

El portavoz de Vox ha contextualizado que "la competencia en Extranjería es competencia exclusiva del Estado, de modo que mientras este no resuelva esos expedientes carece de fundamento trasladar a esos menores a otras comunidades".

Ha analizado que "la invasión de Ceuta ha sido de extrema gravedad", en un escenario en el que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "se ha ido de vacaciones y no defiende los intereses de Ceuta ni de los españoles".

"¿Quién defiende los intereses de los niños ceutíes que no han podido irse a la playa ni a jugar a los parques? Sánchez sólo está para defender sus propios intereses", ha concluido.