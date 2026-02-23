Las motas de Torres de Berrellén y Sobradiel (Zaragoza) demuestran su efectividad tras la última crecida del Ebro

Visita a la mota de Sobradiel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las motas y actuaciones realizadas por el Gobierno de Aragón en el tramo Torres de Berrellén-Sobradiel (Zaragoza), en el marco de la Estrategia Ebro Resilience, han demostrado su eficacia durante la crecida ordinaria del río Ebro, al proteger los núcleos urbanos y reducir las afecciones.

Estas obras, ejecutadas a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y recepcionadas hace escasas semanas, forman parte de los tramos 7 y 9 de la estrategia y han supuesto una inversión global de 4,6 millones de euros, ha informado el Gobierno autonómico.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, ha visitado las motas en ambas localidades junto al director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, y la comisaría de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Miriam Pardo, donde han podido comprobar sobre el terreno el comportamiento de las infraestructuras durante el último episodio de crecida del río.

En la visita, han acompañado al consejero también las dos alcaldesas de ambos municipios: Ainhoa Gracia en el caso de Sobradiel y Mercedes Trébol, de Torres de Berrellén.

OBJETIVO: PROTEGER NÚCLEOS DE AVENIDAS

Estas actuaciones concluyeron a final de 2025 en los tramos Alcalá de Ebro-Remolinos-Luceni y Torres de Berrellén-Sobradiel, ambos situados en una zona catalogada como de alta probabilidad de inundación y área de riesgo significativo. Su objetivo es incrementar el nivel de protección de los núcleos habitados frente a avenidas con un periodo de retorno de hasta 25 años, reduciendo las afecciones y los costes económicos, sociales y personales asociados a estos episodios.

La inversión total de 4,6 millones de euros ha contado con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGeneration UE) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En el tramo 9, entre Torres de Berrellén y Sobradiel, la inversión ha ascendido a 2.846.273 euros y se ha intervenido en 7,5 kilómetros de cauce.

Las obras visitadas este lunes han consistido en la eliminación de dos tramos de motas en la margen derecha y el soterramiento de la acequia en la Mejana del Tambor en una longitud de 300 metros, además de la ejecución de cierres perimetrales en ambos municipios y actuaciones de restauración de la vegetación de ribera.

La mejora de la fluencia del agua permite evitar la inundación de los núcleos urbanos y reducir las afecciones en parcelas agrícolas en episodios de 10 años.

TRAMO 7: ALCALÁ DE EBRO-REMOLINOS-LUCENI

En el tramo 7, correspondiente a Alcalá de Ebro-Remolinos-Luceni, se ha actuado en aproximadamente 11 kilómetros del cauce, entre los parajes de El Camponuevo y Los Morerales, en los términos municipales de Luceni, Tauste, Pedrola, Remolinos y Alcalá de Ebro.

Con un presupuesto de 1.845.467 euros, los trabajos han incluido la eliminación de defensas existentes en la margen izquierda, la construcción de dos diques de seguridad en Alcalá de Ebro y una acequia-dique en Remolinos, así como la adaptación de un camino como defensa.

Además, se han ejecutado medidas de restauración ambiental con plantación de especies de ribera e hidrosiembras para favorecer una actuación compatible con la dinámica fluvial.

La Estrategia Ebro Resilience se desarrolla con la participación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Ebro y las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja y Navarra.

En el ámbito de intervención se estudian 260 kilómetros del río divididos en tramos, con el objetivo prioritario de evaluar y mejorar la protección de los núcleos urbanos frente a avenidas con un periodo de retorno igual o inferior a 25 años, así como analizar los posibles daños en zonas no urbanas y otros elementos sensibles.