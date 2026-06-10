MotorLand acogerá el Gran Premio de Aragón de MotoGP en 2027 y será circuito reserva hasta 2031

El Gobierno de Aragón y MotoGP Sports Entertaiment Group han rubricado este miércoles la prórroga del acuerdo. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

MotorLand acogerá de nuevo en 2027 el Gran Premio de Aragón de MotoGP, gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Aragón y MotoGP Sports Entertaiment Group, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, incluyendo también que el circuito aragonés sea reserva desde 2028 hasta 2031.

La celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP implica una inversión de 12 millones de euros y la firma ha tenido lugar este miércoles en un acto celebrado en el Edificio Pignatelli, con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el director general de MotoGP, Carmelo Ezpeleta.

"Tras meses de trabajo y de negociaciones exigentes, podemos anunciar que el Gran Premio de Aragón volverá a celebrarse el próximo año. Las motos volverán a rugir en 2027 en el trazado alcañizano. Además, MotorLand seguirá vinculado a MotoGP durante el periodo comprendido entre 2028 y 2031 como circuito de reserva", ha expresado Azcón tras la firma de la prórroga del acuerdo.

"La firma de este acuerdo permite que MotorLand Aragón continúe formando parte del principal campeonato de motociclismo del mundo y significa actividad económica, turismo y empleo en Alcañiz, Teruel y en el conjunto de Aragón, pues MotorLand implica que los hoteles, restaurantes y comercios de la zona estén al cien por cien de ocupación", ha indicado.

Para Azcón, cada año que se ha conseguido el campeonato de MotoGP en Aragón "es un éxito", pero estos últimos años "la competencia a la hora de poder atraer esos campeonatos de MotoGP es infinitamente mayor" y no solo nacional, sino también internacional.

Que Aragón sea uno de los 22 lugares en el mundo en los que se va a celebrar "el mayor acontecimiento de motociclismo es una magnífica noticia, es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos", ha reconocido el jefe del Ejecutivo autonómico.

ARAGÓN, UN 'PARTNER' IMPORTANTE PARA MOTOGP

Por su parte, Carmelo Ezpeleta ha expresado que "MotorLand Aragón ha sido un 'partner' importante para MotoGP durante casi dos décadas, desempeñando un rol clave en la presencia del campeonato en España. La renovación para 2027 refleja tanto la fuerza de esa colaboración como el valor que el evento aporta a la región".

"Nos complace enormemente seguir trabajando juntos y mantener a Aragón como parte de la familia de MotoGP en los próximos años como circuito de reserva porque se ha ganado el derecho y el honor de estar en Campeonato del Mundo de Motociclismo", ha agregado Ezpeleta.

IMPACTO ECONÓMICO Y REPUTACIONAL

Durante el fin de semana del Gran Premio, pasan por Alcañiz más de 110.000 personas. Son miles los aficionados que llegan desde distintos puntos de España y desde otros países, conocen Aragón y generan oportunidades para los negocios del territorio.

"Hay un impacto directo de más de 100.000 personas que desde Aragón, desde España, pero también desde otros países, vienen a nuestra comunidad autónoma a disfrutar de nuestra gastronomía, a disfrutar de nuestros paisajes y de nuestra gente, pero si hablamos del indirecto, --la cifra-- es mucho mayor".

A lo largo del año, el circuito genera un impacto económico directo e indirecto cercano a los 50 millones de euros. De esa cifra, casi la mitad está vinculada directamente a la celebración del Gran Premio de Aragón. Además, la actividad de MotorLand contribuye a consolidar cerca de 500 empleos a jornada completa.

"A ese impacto económico --ha recordado Jorge Azcón--, hay que sumar el retorno reputacional gracias a la proyección de la imagen de Aragón en el mundo", por lo que "hoy hablamos de que Aragón compite y gana con los mejores circuitos del mundo".

Por ello, "desde el Gobierno de Aragón, la inversión que hacemos en MotorLand no es una más, la consideramos estratégica para poder sacar pecho, para sentirnos orgullosos de lo que hacemos en Alcañiz, de lo que hacemos en el Bajo Aragón y de lo que hacemos en Teruel", ha manifestado Azcón.

Sobre la inversión de 12 millones por parte del Ejecutivo autonómico, el presidente aragonés ha anotado: "Es un dinero fantásticamente invertido, no solamente por la economía que de por sí genera, sino por la repercusión mundial que este tipo de pruebas tienen" y se ha comprometido a "seguir trabajando para que MotorLand mantenga la máxima actividad posible, para que podamos seguir ocupando el lugar que nos hemos ganado, el puesto que nos merecemos en el mundo del motociclismo".

Albergar esta prueba en MotorLand no sería posible, ha incidido el presidente de Aragón, sin las inversiones en infraestructuras y equipamientos que se han impulsado desde el Ejecutivo autonómico en los últimos años. Como ejemplo, se ha referido a los 6,2 millones de euros dedicados al reasfaltado de todo el circuito completo.