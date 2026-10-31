Muere electrocutado un escalador en la zona del desfiladero de La Inclusa, en el término municial de Plan

HUESCA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un escalador, de 30 años de edad, vecino de la Comarca de La Ribargorza, ha muerto este sábado tras electrocutarse con un cable, cuando se dirigía a realizar una actividad en la zona del desfiladero de La Inclusa, en el término municipal de Plan.

Sobre las 09.30 horas,, la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca, ha recibido un aviso del 112 SOS Aragón de que, un escalador, que iba con otros tres, se había electrocutado con un cable

De inmediato, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha activado el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Los efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña se trasladaron a la zona en vehículo oficial. Localizaron al escalador herido, que se encontraba inconsciente y en parada cardio respiratoria, mientras sus compañeros le estaban realizando maniobras de RCP, continuando las mismas los efectivos de GREIM.

A la llegada de la Unidad Aérea con el médico del 061, el herido ha sido evacuado a la aeronave, siéndole practicado continuamente maniobras RCP, hasta que ha dejado de presentar signos compatibles con la vida. Posteriormente, ha sido trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde los servicios funerarios lo han llevado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. Se investigan las causas del accidente.