Muere un hombre en un accidente laboral en Quinto al volcar la grúa en la que trabajaba

Los Bomberos de la DPZ se desplazaron a extraer el cuerpo del trabajador fallecido en el accidente laboral ocurrido este viernes en Quinto. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este viernes por la tarde en un accidente laboral ocurrido en la localidad zaragozana de Quinto cuando la grúa que manejaba ha volcado.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso sobre las 20.00 horas y hasta el lugar del accidente se ha trasladado una dotación del parque provincial de Quinto, que han ayudado a la Policía judicial a recuperar el cuerpo de la víctima. En el operativo también ha participado Guardia Civil y 061.

Con este nuevo siniestro laboral son 16 los fallecidos en Aragón en accidente laboral en este 2026, seis más que el recuento realizado por los sindicatos en el primer semestre de 2025.