Muere un hombre en un accidente de quad en Miedes (Zaragoza)

Imagen de Miedes, municipio de la provincia de Zaragoza. - AUYNTAMIENTO DE MIEDES

MIEDES (ZARAGOZA), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 73 años ha fallecido a consecuencia de un accidente de quad en el camino de las Pozas, en la localidad zaragozana de Miedes, en la Comarca Comunidad de Calatayud.

La Guardia Civil ha tenido conocimiento del siniestro en torno a las 3.30 horas de la madrugada de este lunes, 3 de agosto, según han indicado desde el Instituto Armado.

El quad estaba ocupado por dos personas, el varón, nacido en 1953, que ha muerto, y su hijo, trasladado al Hospital Ernest Lluch de Calatayud para su valoración y asistencia médica correspondiente.

La Unidad de investigación de Siniestros Viales de Tráfico de la Guardia Civil instruye diligencias para determinar las causas del accidente.