Muere un senderista en Ordesa (Huesca) al precipitarse por una ladera tras ser alcanzado por un desprendimiento

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HUESCA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueva tragedia en el Pirineo aragonés. Un senderista de 63 años y vecino de la provincia de Guipúzcoa ha fallecido este domingo en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido al precipitarse por una ladera tras ser alcanzado por un desprendimiento de piedras procedente de una cota superior.

El siniestro, comunicado a las 11.15 horas de este domingo, se ha producido en el término municipal de Torla (Huesca), dentro de los límites del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Allí un grupo de tres senderistas realizaba una ruta por la Senda de los Cazadores cuando les ha sorprendido un desprendimiento de piedras que ha caído a su paso desde de una cota superior. Una de esas piedras ha golpeado a uno de los deportistas, lo que le ha hecho perder el equilibrio y precipitarse por una ladera de gran pendiente.

El aviso ha activado de inmediato el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Benasque y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al senderista, éste presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que ha sido evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde le esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de Huesca.

Es el segundo accidente mortal de este fin de semana tras certificar este sábado el fallecimiento de un montañero también de 63 años y vecino de Burgos, cuyo cuerpo se localizó en la zona del pico Estatas, en Benasque (Huesca). No se tenía noticias suyas desde que el pasado martes 21 de julio partiera al Pico Estatas para realizar una ruta por las crestas de alta montaña que conectan con el pico Cregüeña, también en Benasque.