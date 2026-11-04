Muere un varón tras ser agredido con un arma blanca en el barrio de Miralbueno (Zaragoza)

Archivo - Coche de Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado del fallecimiento de un varón, al parecer, tras ser agredido con un arma blanca, en la calle Ibón de Plan, en el barrio de Miralbueno, en Zaragoza.

El suceso ha ocurrido en la madrugada de este miércoles, 4 de noviembre, según han indicado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

El Grupo de Homicidios ha iniciado la correspondiente investigación para el esclarecimiento de los hechos.