La muestra 'Mujeres rurales turolenses' se puede ver en la sede de la Comarca del Matarraña

VALDERROBRES (TERUEL), 10 (EUROPA PRESS)

La sala de exposiciones de la Comarca del Matarraña, en Valderrobres, exhibe hasta el 22 de mayo la exposición 'Mujeres rurales turolenses, creadoras de historia', impulsada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel (DPT).

Con las fotografías, se invita a recorrer cinco grandes ámbitos de la vida de estas mujeres desde finales del siglo XIX v hasta mediados del XX: las actividades domésticas, las faenas agrícolas, la familia, la participación en fiestas y celebraciones y los trabajos fuera del hogar.

Según se explica en el primero de los paneles de la muestrA, "Ha habido que buscarlas en los archivos fotográficos porque (las mujeres) no eran protagonistas en las imágenes que figuran en los libros de historia de los últimos dos siglos, pero el papel de las mujeres, especialmente de las mujeres rurales, en una provincia como la de Teruel, ha sido fundamental para el sostenimiento de la vida cotidiana y también para el desarrollo de la comunidad rural. En un entorno marcado por la dureza del clima, en buena medida por el aislamiento geográfico y con una economía centrada en la agricultura y la ganadería, ellas han sido pilares y sostenes claves del tejido social y familiar y de la evolución de nuestra sociedad".

Son imágenes, en todos los casos, de mujeres anónimas que a través de sus rostros, sus ropas o de los objetos que llevan o usan, muestran una mirada distinta de la que conocemos, que nos habla de una historia no contada, de silencios, de resistencia, de esfuerzo, de sacrificios y también de alegrías y fiestas,

La exposición, que cuenta con la colaboración con la Unidad contra la Violencia sobre la Muier de la Subdelegación del Gobierno de España en Teruel, estará abierta, hasta el 22 de mayo, en el siguiente horario: Lunes y domingo, de 09.15 a 13.30 horas; y de martes a sábado, de 09.15 a 13.30 y de 16.00 a 18.30 horas.