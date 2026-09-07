La muestra 'Todo cambia para que nada se detenga', sobre el transporte urbano, llega a Gran Vía de Zaragoza

La exposición 'Todo cambia para que nada se detenga', sobre la evolución del transporte urbano, llega a la Gran Vía de Zaragoza - AVANZA ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Todo cambia para que nada se detenga' es el título de la exposición fotográfica que el Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza han organizado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. La muestra, ubicada en la Gran Vía, reúne en imágenes la historia del transporte en la capital aragonesa, desde los primeros tranvías de mulas en 1885 hasta los modernos autobuses eléctricos que integran la flota urbana en la actualidad.

Con una estética muy visual que combina el uso de la fotografía y el collage, tanto en color como en blanco y negro, la exposición ocupará el espacio expositivo de la Gran Vía hasta el 27 de septiembre.

En los diferentes paneles que integran la muestra es posible conocer los vehículos históricos de la flota, las carrocerías más singulares o los modelos más modernos y sostenibles.

A lo largo de 140 años, la transformación del transporte público ha sido paralela a la de la propia ciudad, algo que se refleja el crecimiento de la red y de la flota de vehículos. También en la puesta en marcha de líneas especiales como el bus turístico, las lanzaderas, la red Expo 2008 o el bibliobús. Todo ello está recogido en la exposición 'Todo cambia para que nada se detenga'.

La evolución de las formas de pago, del billete de cartón a la tarjeta digital, es otro de los contenidos que se desarrollan. Los más nostálgicos recordarán sus antiguos bonobuses y cómo tuvieron que cambiarlos por la tarjeta electrónica en 2006.

Por último, la muestra rinde homenaje a los oficios del autobús, a las personas que hacen posible mover una ciudad cada día, y a los viajeros, usuarios de una red que está viva y que evoluciona para ofrecer un mejor servicio.