El mundo económico aragonés lamenta el fallecimiento de Arturo Aliaga

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza y del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel y el consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los agentes económicos aragoneses se han sumado a las condolencias por el fallecimiento del expresidente del PAR y exvicepresidente autonómico, Arturo Aliaga, con quien trabajaron estrechamente durante las casi dos décadas en las que ejerció de consejero de Industria.

Aliaga, nacido en Jaulín (Zaragoza) en 1955, ha muerto este miércoles, 2 de septiembre, en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza a los 70 años. El funeral para su último adiós está previsto para las 17.00 horas de este jueves en la Parroquia de Santa Rita de la capital aragonesa.

El primero en pronunciarse ha sido el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, que ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento de Aliaga, que fue "una figura fundamental en la defensa y el impulso de las instituciones camerales aragonesas".

"Las Cámaras de Aragón lamentan la pérdida de quien, a lo largo de su dilatada trayectoria al frente de la Consejería de Industria y como vicepresidente del Gobierno de Aragón, mantuvo siempre una estrecha relación y una decidida colaboración con las Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel, reconociendo su papel como instrumento al servicio de las empresas y del desarrollo económico y social de Aragón", han expresado en un comunicado.

Asimismo, han recordado que, como consejero de Industria e Innovación, promovió la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón, aprobada por unanimidad en 2015, que reforzó el papel de estas instituciones y estableció el marco para el impulso y financiación de los Planes Camerales Autonómicos.

A ello han sumado su apuesta por la continuidad y el desarrollo de los Planes Camerales de Internacionalización y Competitividad, instrumentos fundamentales para apoyar a las empresas aragonesas en su salida al exterior, mejorar su competitividad y dinamizar el comercio. Una colaboración que se mantuvo de manera estrecha hasta el final de su trayectoria política.

Por último, los presidentes de las Cámaras de Zaragoza, Huesca y Teruel han trasladado sus condolencias a la familia y allegados de Aliaga y se han unido "al dolor de toda la sociedad aragonesa por la pérdida de un hombre que dedicó buena parte de su trayectoria pública al desarrollo económico y empresarial de Aragón".

CEPYME

Por su parte, en Cepyme han destacado que "Aragón pierde a una figura estrechamente ligada a la vida política, económica e institucional de nuestra Comunidad durante las últimas décadas y, sobre todo, a una persona que hizo del diálogo, la cercanía y la búsqueda permanente de acuerdos una forma de entender el servicio público".

Han destacado su "incansable" apuesta por el diálogo social y que siempre entendió que el progeso económico y social de Aragón debía construirse desde el entendimiento entre las administraciones públicas, las organizaciones empresariales y los sindicatos.

"A lo largo de su extensa trayectoria mantuvo una interlocución constante y cercana con los agentes sociales, escuchando las necesidades de las empresas y buscando espacios de acuerdo incluso en los momentos de mayor dificultad", han añadido.

Por ello, para Cepyme, "su recuerdo estará especialmente unido a esa voluntad permanente de tender puentes y construir consensos, valores esenciales para el diálogo social y para una sociedad capaz de avanzar desde el acuerdo". "Nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo a toda una vida al servicio de Aragón", concluye el comunicado.