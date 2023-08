Los municipios oscenses de Berdún y Santa Cilia acogen este fin de semana el Festival de Teatro de Calle

HUESCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades oscenses de Berdún y Santa Cilia acogerán la 22ª edición del Festival de Teatro de Calle, los días 26 y 27 de agosto. Este año contará con cinco actuaciones de compañías nacionales e internacionales, entre las que destacan las del cómico Leo Bassi o el periodista Alfonso Palomares.

La presidenta de la Comarca de la Jacetania, Olvido Moratinos, ha destacado la colaboración interinstitucional para que este certamen "muy consolidado" pueda seguir celebrándose en las localidades de la Canal de Berdún, y ha invitado a los vecinos y visitantes a asistir a los espectáculos que van dirigidos a todo tipo de públicos y son gratuitos.

Este festival se enmarca dentro del Festival Internacional Camino de Santiago. Comenzará el sábado, día 26 de agosto, a las 18.00 horas en la plaza Santa Eulalia de Berdún, con la actuación de la Compañía Kicirke, de Castilla León, con su espectáculo titulado 'Souvenirs'.

El comediante Kike Sebastian que juega con el circo y la música, recorre plazas, calles y teatros, de pequeños pueblos y grandes ciudades. Aunque su formación se puede definir autodidacta, basándola en la investigación con objetos y su empeño por mostrar 'otro circo', ha recibido numerosos cursos en diferentes técnicas de circo y teatrales.

Por causas ajenas a la organización, se ha realizado un cambio en el espectáculo previsto para las 19.00 horas. No podrá actuar la Compañía Circo Pitanga y finalmente estará en Berdún la Compañía Circo Pistolet, que pondrá en escena su espectáculo 'Sin los pies en la tierra', una obra autobiográfica sobre la amistad de dos amigos adaptada al circo a través de los equilibrios acrobáticos.

La actuación nocturna del sábado, a las 22.30 horas correrá a cargo de la Compañía de Alfonso Palomares, uno de los grandes nombres del teatro aragonés. Como actor ha trabajado en más de cuarenta producciones de teatro y como director ha puesto en marcha una decena de espectáculos.

En Berdún representará la obra 'Palabra de bufón', en la que un viejo bufón relata las mejores aventuras de su vida. Y resulta que la mejor de todas ellas, la que más recuerda, es cuando opositó a bufón de la Corte Española, un examen que marcó su vida para siempre.

DOMINGO EN SANTA CILIA

El domingo el festival se trasladará a Santa Cilia, al parque El Salzar, donde a las 18.00 horas la Compañía Circo La Raspa (Aragón) pondrá en escena su espectáculo 'Felpudo y Escobilla'. Se trata de un tipo de circo clásico y familiar, directo, sencillo y divertido, con un mensaje detrás que busca trasmitir alegría, autosuperación, respeto, igualdad de derechos, entre otros valores.

El festival se cerrará con la actuación de la Compañía de Leo Bassi (Italia), que llevará hasta Santa Cilia su espectáculo 'The best of Leo Bassi'. Reconocido a nivel mundial por sus "extravagantes" actuaciones teatrales y sus innumerables acciones "provocadoras", el italiano, a través de sus espectáculos, se consolida como el moderno creador de un estilo propio de comedia transgresora y con una extraordinaria capacidad de improvisar con el público.

Para todos los espectáculos la entrada tiene un coste cero. La Comarca de la Jacetania organiza este certamen, con la colaboración de los Ayuntamientos de Berdún y Santa Cilia y de la Diputación Provincial de Huesca.