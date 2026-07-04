Un mural de los gigantes y cabezudos de Binéfar (Huesca) decora la confluencia de las calles Tamarite y Arrabal

La concejal de Cultura Beatriz Pano y el artista Miguel Wert. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El artista barcelonés Miguel Wert firma su segundo mural en Binéfar (Huesca). Tras realizar en 2023 un mural en la calle de la Iglesia inspirado en una fotografía antigua de la ciudad en la que se ven a unos niños jugando en una plaza, el artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona acaba de terminar hoy otro mural, este de formato vertical, ubicado en el chaflán del edificio número 19 de la calle Tamarite, en la confluencia con la calle Arrabal, en pleno casco urbano de Binéfar.

Al igual que en su anterior trabajo, el artista catalán ha plasmado en blanco y negro y tonos grises una fotografía de la comparsa de gigantes y cabezudos de la localidad que principios de la segunda mitad del pasado siglo XX.

En ella se ven los icónicos gigantes, una seña de identidad de Binéfar, y los cabezudos de los populares personajes cinematográficos 'El Gordo y el Flaco'.

Esta nueva intervención artística en el casco urbano, la decimoséptima, la promueve la Concejalía de Juventud y Cultura, con financiación de Diputación Provincial de Huesca y la colaboración de las empresas locales Pinturas Lepanto y Ferretería Salamero.

La concejal de Cultura y Juventud, Beatriz de Pano, ha visitado el mural hoy y ha felicitado al artista por su obra. "Tras el éxito que tuvo el anterior mural en la calle de la Iglesia y vista la necesidad de seguir embelleciendo las fachadas de Binéfar hemos vuelto a elegir el mismo tipo de imagen, con el mismo artista.

Se ha escogida una foto antigua y muy característica de Binéfar. Los gigantes y cabezudos son un recuerdo que todos tenemos de niños y para la población tiene mucho significado y por eso lo hemos plasmado entre la calle Tamarite y Arrabal.

Con estos murales conseguimos que la propia ciudad tenga además un interés turístico ya que contamos con varios murales en fachadas que son muy atractivos para la ciudadanía y los visitantes", ha señalado de Pano.

El muralista está especializado en las obras en blanco y negro y en motivos relacionados con la cultura popular captados en esas fotografías de antaño. "Es una imagen reconocible para los vecinos de Binéfar como para los visitantes ya que cada población tiene sus propios gigantes y cabezudos", cuenta.

Miguel Wert es un reconocido artista con una larga trayectoria. Sus obras murales se pueden ver en varios puntos de España, pero también en Portugal, Francia o Túnez. Además, trabaja con galerías de arte con obras de menor tamaño.

Desde el área de Juventud y Cultura se ha preparado una serie de actividades para dar a conocer todo este patrimonio artístico de la ciudad con actuaciones musicales y una visita a las obras repartidas por varios enclaves con realidad aumentada, que tendrán lugar a lo largo del mes de agosto.