Murero acoge, el 14 de noviembre, la andada 'A paso de trilobite'

MURERO (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Murero, en la Comarca de Campo de Daroca, acogerá el 14 de noviembre la andada 'De marcha a marcha-A paso de trilobite'.

Esta marcha tendrá lugar tras la celebración, el pasado mes de marzo, de la vigésimo cuarta edición de la Marcha Senderista de Campo de Daroca y antes de la 25 edición, que se realizará en octubre o noviembre del año próximo, 2027.

"Hemos querido mantener el contacto con los senderistas y continuar promoviendo la actividad física, el conocimiento y disfrute de nuestro territorio y la convivencia entre los participantes", han señalado desde la Comarca.

Murero es un municipio estrechamente ligado a su patrimonio paleontológico y la marcha servirá "para disfrutar una vez más de la naturaleza, el paisaje y el patrimonio de nuestra comarca", han concluido.