El Museo de Calatayud exhibe 'Los Desastres de la Guerra' de Goya hasta el 19 de abril

Presentación de la exposición de 'Los desastres de la guerra' de Francisco de Goya en el Museo de Calatayud. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

CALATAYUD (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón, la Fundación Goya en Aragón y la Fundación Caja Inmaculada han presentado este jueves en el Museo de Calatayud la exposición 'Goya, testigo del horror: Los Desastres de la Guerra', que exhibe en el museo bilbilitano la serie de 80 estampas en edición facsímil, propiedad de Fundación CAI. Las obras, idénticas a las que conforman la serie inicial realizada entre 1810-1820, se mostrarán al público hasta el 19 de abril.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, el presidente de la Fundación Caja Inmaculada, José Ramón Auría, y la coordinadora de la Fundación Goya en Aragón, Aixa Álvarez, han presentado la exposición que continúa el programa iniciado en 2024 con la propuesta 'Goya. Fantasía y razón: los Caprichos'.

Olloqui ha indicado que las colecciones de grabados de Goya están viajando por el territorio gracias a la colaboración de la Fundación CAI y de la Fundación Goya en Aragón y la muestra recala en Calatayud, que "está haciendo un trabajo extraordinario en sus propuestas culturales".

Ha reivindicado la importancia del territorio para el Gobierno de Aragón en todas sus acciones culturales. "La cultura en Aragón atraviesa una etapa de excelencia, pero debe de crecer de la mano del territorio y que los proyectos culturales ayuden también a potenciar el territorio aragonés", ha defendido.

El director ha recordado que se están llevando a cabo distintas iniciativas en el marco del plan director del bicentenario del fallecimiento de Goya, entre ellas las muestras de grabados del genio aragonés.

"El pintor plasma en sus grabados el fracaso de la Ilustración, como el ejército napoleónico crea una guerra que genera un dolor enorme en los españoles y que lleva a Goya a refugiarse en la idea de España y a crear sus obras más importantes", algo que hace "desde su ser aragonés".

"Contar esa historia y poder disfrutar de los grabados en el conjunto del territorio nos da la oportunidad de relacionarnos con ese Goya político y transgresor".

Por su parte, la coordinadora de la Fundación Goya en Aragón, Aixa Álvarez, ha subrayado que 'Goya, testigo del horror' es la segunda exposición que acoge el Museo de Calatayud de los facsímiles de Goya "tras el éxito de la muestra de los Caprichos" y ha incidido en que se puede disfrutar de la serie completa en estos meses "gracias al hecho de que son facsímiles de máxima calidad".

El presidente de la Fundación Caja Inmaculada, José Ramón Auría, ha hecho hincapié en que el compromiso de la Fundación CAI "es poner al servicio de la sociedad el patrimonio". En este sentido, ha destacado la colaboración entre entidades públicas y privadas que "permite enriquecer la cultura". "Todas las instituciones estamos interesadas en promover la cultura como un bien común", ha apuntado.

El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha resaltado la coordinación con el Gobierno aragonés para llevar la cultura a todos los municipios, con estas exposiciones y también con el programa 'Aragón, tierra de cultura', que demuestra "el compromiso de acercar estas acciones a todo el territorio". "Calatayud está para celebrar todo tipo de propuestas culturales", ha afirmado, animando a los bilbilitanos a disfrutar de la exposición.

Por último, el director del Museo de Calatayud, Carlos Sáenz, ha observado que en los próximos seis meses el centro "dará un cambio importante de instalaciones, servicios e infraestructuras para que el museo sea una pieza fundamental de la dinámica cultural de la ciudad" y ha avanzado que "ya hemos apalabrado la próxima exposición de grabados de Goya" que se exhibirá en el centro.

OBRAS DE INTERÉS UNIVERSAL

La Fundación Goya en Aragón llevará todas las series de grabados del artista por todo el territorio aragonés hasta 2027: Caprichos, Desastres de la guerra, Disparates y Tauromaquia.

Las ediciones facsímiles conservadas por la Fundación Caja Inmaculada facilitan la exposición y difusión de forma accesible, con una calidad que acerca estas obras de interés universal a toda la ciudadanía.

'Los Desastres de la Guerra' no constituyen una exaltación de hazañas militares, sino un alegato del artista contra la guerra y la violencia que se presenta de forma explícita con toda su crudeza: violaciones, devastación, miseria, hambre y muerte, en una obra magistral que conduce al espectador a recapacitar sobre la sinrazón de la violencia.

El tratamiento técnico, formal y conceptual de estos grabados permite observar imágenes inherentes a toda guerra. Goya concibió una serie que puede dividirse en tres partes de temática diferenciada.

La primera parte de la misma, de la estampa 2 a la 47, muestra la violencia bélica: la lucha cuerpo a cuerpo, la violencia sobre la población civil, la huida de la población o el asesinato de religiosos.

La segunda parte, de la 48 a la 64, se centra en el hambre, la enfermedad, la escasez y la muerte. La tercera parte, también llamada 'Caprichos Enfáticos', desde la estampa 65 hasta el final, hace referencia al absolutismo de Fernando VII con un lenguaje más simbólico, críptico y ambiguo que los ejemplares anteriores, para no comprometer al artista.

El origen de 'Los Desastres de la Guerra' se remonta a 1808, cuando Goya recibió el encargo del general Palafox de representar los sucesos de los Sitios de Zaragoza en la Guerra de la Independencia (1808-1814).

Goya, que vivía en Madrid, emprendió un viaje a la capital aragonesa en octubre del mismo año y, en el transcurso del trayecto, pudo observar en primera persona los horrores de la guerra. A continuación, dibujó bocetos preparatorios y, a partir de estos, comenzó a grabar las planchas en 1810, año que se cita en varias de ellas. La serie se concluyó en 1820. '¡Qué valor!', 'Esto es peor' o 'El buitre carnívoro' son algunos de los grabados más conocidos.

La muestra inaugurada este jueves en el Museo de Calatayud podrá visitarse de martes a jueves por las tardes, de 16.00 a 19.00 horas; los domingos por la mañana, de 10.00 a 13.00; y los viernes y sábados tanto en horario de mañana como de tarde.

Esta exposición es la segunda que ve la luz en el Museo de Calatayud después del éxito de 'Goya. Fantasía y razón: los Caprichos', celebrada en la misma sede desde abril a junio de 2025.