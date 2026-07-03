El Museo de Huesca recorre la evolución del arte y la cultura a finales del siglo XX con obras de la Colección Escolano

Inauguración de la exposición en el Museo de Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Huesca inaugura este viernes la exposición 'Transformaciones. Arte y cultura de finales del siglo XX a través de la Colección Escolano Olivares', una muestra organizada y producida por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, a través del IAACC Pablo Serrano, donde se conserva la Colección Escolano-Olivares. Está comisariada por Alejandro J. Ratia y podrá visitarse hasta el 18 de octubre.

A partir de los numerosos fondos que integran la colección Escolano-Olivares, Alejandro J. Ratia da forma a la exposición 'Transformaciones', donde el discurso parte de cómo la creación artística, en este caso la obra gráfica, actúa como reflejo de las realidades y los cambios acontecidos en la sociedad contemporánea.

Se estructura en diez secciones que recogen aspectos como la transformación del papel de la mujer o el compromiso político durante los últimos años del franquismo y la Transición.

También se atiende a la propia evolución que experimenta la obra gráfica, que desde la década de los 60 se convierte en una manifestación propicia para la experimentación artística y la expresión político-social. Esta muestra está relacionada con la exposición homónima que el comisario celebró en el Patio de la Infanta, producida por la Fundación Ibercaja en 2020.

La exposición reúne un total de 52 obras, entre las que se encuentran serigrafías, xilografías, litografías o aguafuertes, así como el proyecto audiovisual 'Contranatura' de Luis Muro. Pablo Picasso, Christo, Antonio Saura, Maruja Mallo, Cristina Iglesias, Charo Pradas, Juan Uslé, Luis Gordillo, Ricardo Calero, Enrique Larroy o Joan Brossa son algunos de los autores representados dentro de la exposición.

FUNDAMENTAL

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, ha afirmado que se trata de "una muestra fundamental para comprender el arte contemporáneo español", nacida del compromiso de la familia Escolano-Olivares con la cultura aragonesa.

Olloqui ha reconocido "la sensibilidad muy desarrollada" de esta familia hacia las artes plásticas y su capacidad para ejercer un coleccionismo con "contexto, tradición y coherencia", siempre vinculado a la abstracción, el Informalismo y su evolución en España. Ha destacado, además, "la máxima expresión del coleccionismo, que es la responsabilidad social", reflejada en la generosa donación de una de las colecciones de obra gráfica privadas más importantes del país, "que hoy es de todos los aragoneses".

Ha explicado que esta colección fue concebida por la familia como "un pequeño museo portátil que podía recorrer Aragón", una vocación que hoy se materializa en su itinerancia por todo el territorio durante 2026. Esta iniciativa permite acercar "la excelencia de la obra gráfica y el arte contemporáneo español de raíz muy aragonesa" a diferentes localidades.

Asimismo, el director general ha señalado que "es un lujo poder traer a Huesca esta colección", cuyo diálogo con el palacio del Museo de Huesca facilita la comprensión de cinco décadas de creación contemporánea y de la transición desde los maestros del Informalismo.

Se ha referido a figuras como Saura, Viola, Juana Francés y Pablo Serrano, "que pusieron en marcha esta nueva comprensión de la expresión artística".

Finalmente, ha manifestado que la exposición permite entender también la evolución del Informalismo hacia lenguajes más comprometidos socialmente o cercanos al pop, un recorrido que se aprecia "muy bien en este viaje que propone la colección Escolano-Olivares de la mano del comisario Alejandro Ratia".

Ha resaltado la colaboración entre el IAACC Pablo Serrano, la colección Escolano-Olivares y el Museo de Huesca, que considera "un modelo del trabajo que desde el Gobierno de Aragón queremos poner en marcha para que la cultura aragonesa sea un patrimonio de todo el territorio".

CRÓNICA VISUAL

El comisario Alejandro J. Ratia ha detallado que 'Transformaciones' propone un recorrido que muestra cómo "el arte termina siendo un sismógrafo de los cambios sociales y de los cambios internos en la propia naturaleza del arte".

La obra gráfica --grabados, litografías, serigrafías y ediciones múltiples-- alcanzó entre los años 50 y 80 "una importancia muy destacada", permitiendo elaborar una auténtica crónica visual de aquella época.

En esta muestra, el punto de partida es "el símbolo del monstruo", entendido no como algo negativo, sino como representación del cambio y la transformación". Las obras abordan cuestiones como la conciencia política, las conquistas feministas y el nuevo rol de las mujeres.

Ratia ha incidido en la evolución técnica de la obra gráfica, que "conquista el color, las texturas, la hibridación de materiales y cualidades casi escultóricas", así como la aparición de nuevas formas de arte múltiple, entre ellas las diapositivas.

En este sentido, ha puesto el foco sobre la relevancia de la pieza 'Contra natura' (1973) de Luis Muro, una obra pionera del land art en España que se incorpora a la sala de la Corona del Museo de Huesca.El comisario ha recordado que esta exposición muestra solo "la punta del iceberg" de una colección de más de 700 obras, concebida por la familia Escolano-Olivares como una herramienta pedagógica y un "museo portátil" destinado a recorrer Aragón.

Una colección que, según Ratia, permite múltiples lecturas y futuras propuestas que sigan explorando "cómo se modifica la sociedad y cómo el arte refleja esas transformaciones".

LA COLECCIÓN ESCOLANO OLIVARES

En 1996, Román Escolano y Carmen Olivares deciden donar a la Diputación General de Aragón su colección de arte gráfico, integrada por más de 700 obras y conservadas en el IAACC Pablo Serrano, firmadas por autores españoles y del ámbito internacional, y fechadas desde los años 50 hasta finales del siglo XX.

En ese mismo año de 1996 se celebra la primera exposición de la colección, y desde entonces, se ha trabajado en la difusión de la donación de Escolano-Olivares, por medio de 27 exposiciones producidas por el IAACC Pablo Serrano, que han recalado en distintos centros públicos de Aragón (Museo de Teruel, CDAN, Palacio Montcada o Museo Juan Cabré), así como la Fundación Santa María de Albarracín, o los Centros Culturales de España en Argentina y Chile.