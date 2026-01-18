Los Museos de Mequinenza registran cerca de 6.500 visitantes en 2025, una cifra récord

El turismo que recibe Mequinenza es mayoritariamente de un solo día, con una procedencia principal del eje Cataluña-Aragón. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

Los espacios museísticos y patrimoniales de Mequinenza cerraron el año 2025 con un total de 6.484 visitantes, la segunda mejor cifra histórica, solo superada por el récord alcanzado en 2019, antes de la pandemia de la covid 19, con 6.706 visitas. Estos datos confirman la tendencia positiva iniciada en 2021, con incrementos moderados y estables que se han consolidado especialmente en 2024 y 2025.

El papel de los Museos de Mequinenza como motor turístico y cultural es destacado, así como su capacidad para generar actividad, atraer visitantes y proyectar la imagen del municipio dentro y fuera de Aragón ejerciendo un papel clave como embajador del patrimonio y la identidad local así como de su difusión. Aspectos que se han visto reforzados por la declaración de los Museos de Mequinenza, el Poble Vell y el Aiguabarreig, la confluencia de los ríos Cinca, Segre y Ebro, como Espacio de Interés Turístico de Aragón (EITA).

De los cerca de 6.500 visitantes registrados, el 18% optaron por conocer el Castillo de Mequinenza, lo que se traduce en 1.184 personas, récord histórico, con un incremento de en torno al 40% respecto a las cifras de 2024. Datos que muestran el interés creciente por este símbolo patrimonial de la localidad, propiedad de la Fundación ENDESA y que sólo permite visitas los martes.

Por su parte, la Ruta Literaria Jesús Moncada por las calles del Poble Vell, el antiguo núcleo urbano de la localidad desaparecido por la construcción del embalse de Riba-roja y del que se conserva el trazado de sus calles, contabilizó 317 visitantes. Este producto cultural ligado a la memoria del escritor mequinenzano y vinculado al patrimonio literario de Mequinenza, ha tenido un especial protagonismo en 2025 con motivo del 20 aniversario del fallecimiento del autor de obras universales como 'Camí de Sirga'.

El turismo que recibe Mequinenza es mayoritariamente de un solo día, con una procedencia principal del eje Cataluña-Aragón, que concentra cerca del 60% de las visitas. Dentro de Aragón destaca el peso de Zaragoza y Huesca, aunque los museos han recibido visitantes procedentes de las 17 comunidades autónomas.

El turismo internacional representa casi el 5 % del total, con 266 visitantes, principalmente de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Países Bajos, lo que refuerza la proyección exterior del destino.

A lo largo de 2025, los Museos de Mequinenza han desarrollado una intensa programación cultural y han participado en iniciativas de ámbito autonómico, estatal e internacional. Entre las actividades más destacadas figuran los actos del 20 aniversario del fallecimiento de Jesús Moncada, la celebración del Día Internacional de los Museos o la Fiesta de la Historia, en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Asimismo, han estado presentes en foros especializados como las XXVII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial y el XV Congreso de la Sociedad Española de las Ciencias y las Técnicas, celebrados en Gijón.

En el ámbito expositivo, destaca la muestra 'Jesús Moncada: una mirada fotogràfica al Poble Vell de Mequinensa', que, tras exhibirse en el Museo de la Historia de Mequinenza, itineró hasta Móra d'Ebre y Vinebre. También la colaboración en la exposición "La Catalunya emergida", presentada en el Palau Robert de Barcelona, y la exposición temporal 'El mundo de los mineros: el trabajo minero en la fotografía histórica', en colaboración con el Museo de la Sal de Wieliczka y el Ministerio de Cultura de Polonia.

Durante el año pasado los Museos de Mequinenza se han incorporado al programa Google Arts & Culture, con la visita 360º al Museo de la Mina, se han convertido en punto oficial de sellado del Pasaporte de Caminos Naturales y se han sumado al movimiento del "geocaching" como herramienta de promoción turística ligada a la tecnología.