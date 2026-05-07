Myke Towers, primer artista confirmado del Espacio Zity en las fiestas del Pilar de Zaragoza 2026

Archivo - El artista puertorriqueño Myke Towers durante su actuación en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. A 4 de junio de 2025 en Sevilla - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El recinto referente de las fiestas del Pilar, Espacio el Zity, ha lanzado su primera confirmación y el artista, Myke Towers, se subirá por primera vez a este escenario el 9 de octubre a las 21.00 horas en el recinto ferial de Valdespartera.

Michael Anthony Torres Monge, conocido artísticamente como Myke Towers, es uno de los artistas más exitosos a nivel mundial. El puertorriqueño ha colaborado con algunos de los grandes de la industria --Bad Bunny, Daddy Yankee, Quevedo o Becky G-- y ha construido una discografía que suma cientos de millones de escuchas, con hits como La falda, LALA, DEGENERE o La Curiosidad.

Su sello es la capacidad para moverse con naturalidad entre géneros y registros, que abarcan desde el trap más oscuro hasta el reguetón bailable, pasando por sonidos caribeños con los que conecta con públicos muy distintos.

El resultado revela que es el título de artista más escuchado en Spotify España en 2024 y que acumula actualmente más de 39 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Las entradas para su concierto en Zaragoza se podrán adquirir desde 49 euros a través de 'espaciozity.es', a partir del martes, 19 de mayo, a las 18.00 horas.

Con esta primera confirmación, el Zity da el pistoletazo de salida a una nueva edición en la que Myke Towers es el primero de una lista de nombres que se irán desvelando próximamente, consolidando, una vez más, al festival como el ·escenario de referencia para los grandes de la música" durante las fiestas del Pilar, del 9 al 17 de octubre.

Para quienes quieran vivir el festival al completo, los abonos generales, que dan acceso a todos los conciertos y las sesiones de noche de los nueve días, salen a la venta el próximo 14 de mayo en 'espaciozity.es'.