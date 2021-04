Los nacidos entre 1946 y 1948 y entre 1959 y 1961 ya pueden citarse en Aragón para la vacunación contra la COVID-19

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha anunciado la incorporación al sistema de autocita para vacunarse contra la COVID-19 a nuevos grupos de edad. Se trata de las personas nacidas entre los años 1946 y 1948 y entre 1959 y 1961. Los primeros, unos 38.000, van a recibir la fórmula de Pfizer y el segundo grupo, unos 48.000, la de AstraZeneca.

Así lo ha comunicado en rueda de prensa el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, que ha detallado que en esta comunidad autónoma más del 90 por ciento de las personas mayores de 80 están vacunadas, colectivo que hasta ahora estaba siendo citado desde los centros de salud, pero que ya puede incorporarse a la autocita.

En el conjunto de la población mayor de 18 años, el 18 por ciento, en Aragón, ha recibido al menos una dosis y casi el 9 por ciento las dos. Falo ha manifestado que esta comunidad autónoma va a recibir esta semana 4.100 vacunas de Janssen, que llegan a España este miércoles.

Se van a utilizar para "reforzar" la vacunación de los mayores de 70 años y, previsiblemente, se administrarán entre el viernes y el sábado en varios puntos, ha glosado. Este miércoles, se establecerán las agendas concretas y conforme se vaya teniendo una mayor disponibilidad de la misma se irán definiendo otros grupos de edad y colectivos que la reciban.

El director general ha animado a la población a vacunarse y, como "experiencia de éxito", ha dicho que en los centros sociosanitarios y sanitarios, donde en primer lugar se ha administrado la vacuna, "hay muchos días cero casos" o, como mucho dos, desde hace semanas, cuando han sido "los dos ámbitos donde la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 "ha sido más potente".

El director general ha esgrimido que va a ser la vacuna "la que nos va a hacer sacar la cabeza" en esta situación de pandemia, para manifestar que las existentes "son muy buenas y tienen además un equilibrio riesgo-beneficio muy favorable" por lo que ha animado a recibirla "sin dudarlo".

80.000 VACUNAS ESTA SEMANA

El director general ha detallado que esta semana se van a distribuir en Aragón cerca de 80.000 dosis: 10.050 de AstraZeneca, 6.510 de Moderna, 48.984 de Pfizer y 4.100 de Janssen para vacunar a los diferentes grupos, a las que habrá que sumar otras 10.000 de Moderna que se repartirán el viernes para iniciar la inmunización de personas con condiciones de muy alto riesgo, según marca la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad.

Se trata de trasplantados, pacientes en diálisis, pacientes oncohematológicos, enfermos de cáncer en tratamiento con quimioterapia citotóxica y afectados por VIH, fundamentalmente. Estas personas serán citadas desde los propios centros hospitalarios.

Falo ha precisado que quizá en algunos se vacunen durante este fin de semana y ha estimado que todo este colectivo habrá podido recibir la primera dosis en unas dos semanas, si bien siempre "se irán incorporando nuevas personas".

El director general ha indicado que hasta ahora la comunidad autónoma ha inoculado 324.269 dosis y hay 103.807 personas con la pauta competa. En el grupo de mayores de 80 años ya se ha alcanzado el 90 por ciento de primeras dosis y el 49 por ciento en segundas.

El director general ha resaltado el "esfuerzo" de las últimas semanas, que fija un horizonte "de optimismo". Además, ha comunicado que el Departamento de Sanidad y los diferentes municipios, a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, han acordado poner recursos a disposición de los ciudadanos que pueden tener dificultades en el acceso a la solicitud de autocita.

Falo ha dicho que en la ciudad de Zaragoza también hará dispositivos de apoyo y se va a contar, igualmente, con la red de farmacias para que colaboren en la difusión y promoción de la campaña de vacunación.

Al respecto, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha señalado que se van a reunir con los Colegios de Farmacéuticos para que estos establecimientos faciliten información y "resuelvan todas las dudas que se puedan presentar a los usuarios" y también ayuden a quienes no saben o no tienen medios para realizar la autocita. Con esta finalidad, las farmacias recibirán un tutorial.

GRUPOS QUE SE PUEDEN VACUNAR

La vacunación en Aragón está disponible para los nacidos antes del 31 de diciembre de 1948, a quienes se les van a administrar Pfizer, Moderna o Janssen, y a los nacidos entre 1956 y 1961, es decir, personas que cumplen en 2021 los 65, 64, 63, 62, 61 y 60 años, con AstraZéneca.

En relación a este grupo, Francisco Javier Falo ha comentado que antes de anunciar que se habían abierto las agendas ya había un siete por ciento del colectivo que se había autocitado. "Habrán probado a ver si podían y lo habrán hecho", ha apuntado, para comentar que cuando se incorpora nuevos grupos se producen las primeras horas "un poco de colapso".

Además, pueden vacunarse los mayores de 60 años pertenecientes a colectivos esenciales --Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, docentes, profesionales sanitarios y emergencias--, también con AstraZéneca.

Asimismo, se mantiene la vacunación de forma permanente para los grupos de residentes de centros de mayores, trabajadores sociosanitarios, grandes dependientes y sus cuidadores que todavía no hayan recibido la vacuna.

Falo ha comentado que el diez por ciento que resta de vacunar en el grupo de mayores de 80 años son personas que bien no han querido recibirla, no han podido por sus circunstancias de salud o no se les han podido localizar, ya que hasta ahora era el centro de salud el que contactaba con ellos. A partir de ahora, ya pueden autocitarse.