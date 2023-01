Natalia Chueca dice que el PP inicia en Zaragoza "la reconquista" autonómica de "alternativa a los Gobiernos sanchistas"

ZARAGOZA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado que los 'populares' han iniciado en la capital aragonesa "la reconquista" de Aragón y del resto de las comunidades autónomas para formar una "alternativa a los Gobiernos sanchistas" tras las elecciones del 28 de mayo de 2023.

Chueca ha sido la primera en intervenir en el cónclave que celebra este sábado por la mañana el PP en el World Trade Center de Zaragoza, en el que intervendrá su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y al que asisten presidentes autonómicos como el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco o el andaluz Juan Manuel Moreno, también el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

En este acto, Chueca ha propuesto a todos celebrar en Zaragoza "la primera gran victoria electoral que desalojará a Sánchez de La Moncloa", cuando ella sea la alcaldesa y los participantes en este encuentro presidentes de sus comunidades. "El 28 de mayo el mapa de España se va a teñir del azul del PP en todas las televisiones y periódicos", ha afirmado.

La candidata del PP ha subrayado que Azcón, actual alcalde de la capital aragonesa, "ha dado la vuelta a la ciudad" y es reconocido en toda España como el alcalde que ha conseguido "dar la vuelta a 16 años de política equivocada de la izquierda".

"Se ha visualizado en muy poco tiempo cómo impacta el PP en el bienestar de las personas", comparándolo con el anterior alcalde, Pedro Santisteve, a quien -ha dicho-- preguntaban en Madrid sobre "el bote de gomina" o los terroristas del GRAPO que daban conferencias en equipamientos municipales; mientras que ahora a Azcón le inquieren sobre los nuevos pasos que va a dar para defender "los intereses de todos los ayuntamientos de España", también sobre cómo atraer multinacionales o el nuevo campo de fútbol.

Por su parte, Natalia Chueca se ha comprometido a "impulsar, desarrollar y ampliar" la gestión de Azcón, "con nuevas iniciativas en beneficio de todos los zaragozanos". Le ha agradecido su gestión al frente del Consistorio.

Ha dejado claro que Azcón va a ser el próximo presidente del Gobierno de Aragón y ella alcaldesa de Zaragoza, y trabajarán para conseguir que la ciudad y la comunidad autónoma se conviertan en "uno de los motores del cambio que llevará a Feijóo a La Moncloa".

GESTIÓN

Igualmente, Chueca ha defendido la gestión del PP: "Hacemos lo que decimos", destacando la reducción de la deuda municipal, de los impuestos, y la mejora de los servicios públicos, mientras que "donde gobierna la izquierda dicen unas cosas y hacen otras", criticando a Lambán por recortar el presupuesto de Sanidad y empeorar las listas de espera sanitarias.

Además, "Lambán y el PSOE respaldan con sus votos todos los desastres del PSOE de Pedro Sánchez", frente a lo que ha reivindicado "un presidente que no genere problemas", que baje los impuestos y sanee las instituciones, que gestione "mejor" los servicios públicos.

Natalia Chueca ha aseverado que "cada vez más españoles se identifican" con la forma de Feijóo de ver la política, manifestando que al presidente nacional del PP le "avalan" sus mayorías absolutas en Galicia. "Siempre hiciste lo que dijiste", ha celebrado, pronosticando que cosechará en el ámbito nacional "el mismo éxito" que en Galicia.

"Los españoles necesitamos un presidente que ayude a los ayuntamientos, que no los abandone a la primera de cambio, que diga que va a endurecer las penas y no haga todo lo contrario, y que si promete que va a defender a las mujeres no reduzca las penas a los agresores con una ley que se ha convertido en una auténtica vergüenza nacional", ha concluido.