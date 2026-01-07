La Navidad atrae a Zaragoza 342.000 visitantes y genera un impacto económico de 76 millones de euros

Tobogán de nuemáticos en la plaza del Pilar de Zaragoza con motivo de la Navidad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Navidad ha atraído a Zaragoza a 342.000 visitantes que "han disfrutado de una ciudad iluminada y de una programación llena de ilusión", generando un impacto económico en la capital aragonesa que alcanza los 76 millones de euros, ha informado el Ayuntamiento este miércoles.

La apuesta del Gobierno municipal por potenciar la agenda cultural en estos días festivos ha obtenido el respaldo esperado tanto por parte de los zaragozanos como de los turistas, que han elegido la ciudad para pasar estos días festivos, según demuestran los datos recabados por Zaragoza Turismo y Zaragoza Cultural.

En total, 114.00 turistas han visitado la ciudad en el periodo navideño, en el que se ha registrado 250.000 pernoctaciones, según las estimaciones realizadas por Zaragoza Turismo tras consultar la ocupación en hoteles y alojamientos de la capital aragonesa.

El 71,5% se ha alojado en hoteles; el 22,5% lo ha hecho en apartamentos y viviendas turísticas; el 4% han elegido casas de familiares y amigos y el 2%, en el camping. A los turistas que han elegido dormir en Zaragoza se suman los 228.000 excursionistas que han decidido disfrutar de la ciudad en el día, por lo que en total se han registrado 342.000 visitantes.

OFICINAS DE TURISMO

La afluencia también se ha dejado notar en las Oficinas de Turismo, que desde el 20 de diciembre han registrado 14.179 consultas. La mayoría --11.544-- han sido realizadas por españoles frente a las 2.635 realizadas por extranjeros. Un total de 218 personas han participado en las visitas guiadas y destaca, sobre todo, la utilización del servicio de bus turístico, que este mes de diciembre ha estrenado los tres vehículos 100% eléctricos.

En total, 3.300 usuarios han recorrido los monumentos y lugares más atractivos de la ciudad en el bus turístico. Además, el nuevo bus de la Navidad para disfrutar de la ciudad iluminada ha tenido una ocupación del 90%.

Según la encuesta realizada por Zaragoza Turismo, el perfil del visitante responde al de una mujer, en el 60% de los casos, de 47 años de media de edad, y 6 de cada 10 encuestados tiene estudios universitarios. La estancia media ha sido de 2 noches y el alojamiento preferido ha sido un hotel de entre tres y cuatro estrellas.

La mayoría se ha informado de la oferta de la ciudad mediante Internet, en el 84% de los casos, y los medios de transporte utilizados para llegar a la ciudad han sido, por este orden, el coche (44%), el tren (40%) y el avión (8%). El 64% de los consultados ha visitado por primera vez Zaragoza y todos ellos sin excepción (100%) recomendarían la ciudad a sus conocidos. El 46% viajaba en pareja; el 24% lo ha hecho en familia con hijos y un 16%, solos. El motivo principal del viaje es, por este orden, cultural (63%), ocio (26%), monumentos (21%) y gastronomía (19%).

La llegada de estos turistas y visitantes ha generado un importante impacto económico en la ciudad, que alcanza los 76.048.985 euros, una cifra que supera en un millón a la del año anterior. De este importe, 36.530.369 euros responde al impacto directo, mientras que 25.077.531 es gasto indirecto. A estas cifras se suman los 14.441.085 euros del impacto generado por los excursionistas.

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

Las semanas navideñas y la amplia programación festiva, con más de 600 actos organizados en su mayoría por el Ayuntamiento, dejan para el recuerdo una celebración multitudinaria.

Desde el día del encendido navideño --sábado 28 de noviembre-- hasta este martes 6 de enero, más de 3.300.000 personas han pasado por la plaza del Pilar, según los datos registrados por las cámaras de conteo, para disfrutar del ambiente navideño, el mercado y los diversos atractivos instalados para estas fechas.

Asimismo, más de 443.000 ciudadanos han visitado el Belén de la plaza del Pilar, 22.785 personas han patinado en la pista de hielo y otras 16.000 han hecho uso del tobogán de trineos ubicado frente a la Casa Consistorial en todas las navidades.

En cuanto a la Cabalgata de Reyes del pasado lunes, la estimación de asistencia en el nuevo recorrido arroja una cifra de participación de más de 200.000 personas, que disfrutaron de este desfile a pesar de las bajas temperaturas y el viento que se registró durante esa tarde.