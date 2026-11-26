EURA Robotics desarrollará en Aragón un nuevo motor de crecimiento industrial con la puesta en marcha de un NEURA GYM. - FABIÁN SIMÓN

HUESCA , 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; el director de Estrategia de Neura Robotics, Andreas Läuppi; el presidente del Grupo Costa, Jorge Costa; y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, han firmado este jueves en Cuarte (Huesca) tarde un Memorandum de Entendimiento para desarrollar una Zona Modelo de IA Física en su la comunidad aragonesa.

El proyecto contempla una inversión de varias decenas de millones de euros, con NEURA Robotics asumiendo un papel inversor principal, para crear una infraestructura en la que las empresas puedan transformar su experiencia práctica en capacidades robóticas. La apertura está prevista para mediados de 2027.

Para el presidente aragonés, este acuerdo "aspira a convertir la IA física en un nuevo pilar del crecimiento económico de Aragón y España".

Azcón ha destacado la importancia de un proyecto "que muestra que Aragón está viviendo una auténtica revolución tecnológica que estamos construyendo sobre nuestras fortalezas industriales, nuestra capacidad energética, nuestras infraestructuras, nuestro talento y nuestra apuesta por la innovación".

Para el presidente la llegada de Neura muestra "el efecto tractor que están teniendo las grandes inversiones la comunidad generando oportunidades para proveedores, empresas auxiliares, ingenierías, empresas de servicios tecnológicos y centros de conocimiento".Azcón ha destacado asimismo la importancia en el acuerdo de un "socio estratégico" como es el Grupo Costa.

Como ha indicado Jorge Costa, CEO del Grupo Costa, "queremos seguir apostando por las tecnologías más avanzadas como factor diferencial para mejorar nuestra eficiencia y aumentar nuestra competitividad global.

La ubicación en Aragón es un privilegio, ya que permitirá reforzar la colaboración entre universidades y empresas, incorporando investigadores, estudiantes, startups y proyectos que evolucionen desde la investigación hasta los prototipos y soluciones aplicables, donde las capacidades robóticas podrán desarrollarse, entrenarse y validarse en condiciones representativas antes de trasladarse a sectores como la industria, la agricultura o la logística".

Por su parte, el fundador y CEO de NEURA Robotics, David Reger, ha destacado que "el conocimiento sobre cómo producir, manipular y ensamblar cosas es uno de los mayores activos de Europa.

Junto con nuestros socios en Aragón, queremos proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para transformar ese conocimiento en capacidades robóticas que puedan utilizar, mejorar y convertir en oportunidades de negocio".

Reger ha refrendado uno de los objetivos de NEURA: "Una empresa que desarrolla una habilidad valiosa debe beneficiarse cuando otros la utilizan. Nuestra ambición es conectar las fortalezas industriales de Europa, manteniendo el control y las oportunidades económicas en manos de las personas y empresas que las hacen posibles. Así es como el conocimiento especializado desarrollado aquí puede convertirse en tecnología que necesitan clientes de todo el mundo", ha planteado.

Del entrenamiento a las aplicaciones en entornos realesLa Zona Modelo de IA Física prevista ampliará la actividad del Gym a entornos específicos en los que los socios podrán probar aplicaciones en condiciones de funcionamiento representativas.

Entre los posibles escenarios se incluyen operaciones industriales y determinados entornos de servicios. El alcance, las ubicaciones y la participación de otros sistemas autónomos se definirán junto con los socios y las autoridades competentes.

Cualquier ampliación a espacios de acceso público requerirá los permisos y las medidas de seguridad correspondientes. La Zona pretende ayudar a las empresas a comprender cómo funciona una aplicación más allá de una célula de entrenamiento antes de su despliegue a mayor escala.

DE LA EXPERIENCIA INDUSTRIAL A LAS HABILIDADES ROBÓTICAS

La IA física permite que los robots utilicen la percepción y las capacidades adquiridas mediante el aprendizaje para realizar tareas en el mundo físico. El desarrollo de aplicaciones fiables requiere experiencia con materiales, herramientas y procesos reales.

NEURA Gym Aragón acercará esta infraestructura de entrenamiento a las empresas y a los trabajadores que poseen ese conocimiento práctico, conectando robótica, modelos de IA, simulación y la plataforma Neuraverse de NEURA.

Las empresas podrán aportar sus propias tareas y conocimientos sobre procesos, entrenar y probar aplicaciones en distintos sistemas robóticos y evaluar su rendimiento antes del despliegue.

NEURA construirá y gestionará el Gym, proporcionando la tecnología y las herramientas que conectan el entrenamiento con el desarrollo de aplicaciones. Esta infraestructura compartida pretende hacer accesible el proceso tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes grupos industriales, además de universidades y centros tecnológicos.

La participación desde las primeras fases ofrecerá a las empresas la oportunidad de adquirir experiencia práctica, desarrollar capacidades en torno a sus propios procesos y preparar a sus equipos para el despliegue. La ambición es convertir ese aprendizaje inicial en una ventaja competitiva duradera a medida que se extienda la adopción de la IA física.

Se espera que el proyecto genere puestos de trabajo cualificados relacionados con la operación del Gym, la formación y asistencia a los usuarios y el desarrollo de aplicaciones, así como oportunidades para proveedores regionales y empresas de servicios técnicos.