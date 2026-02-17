'El nido', de Juan Bolea, abrirá el ciclo de teatro de Borja, con obras para todos los públicos

El concejal de Cultura de Borja, Jorge Jiménez; el alcalde, Eduardo Arilla; y el dramaturgo Juan Bolea - EUROPA PRESS

La localidad zaragozana de Borja volverá a disfrutar de una nueva edición de su ciclo de teatro con cinco jornadas que aunarán propuestas escénicas para todos los públicos y que abrirá, el próximo 28 de febrero, la obra 'El nido', de la productora aragonesa Oyambre Producciones y escrita por Juan Bolea.

El ciclo se ha presentado este martes en la Diputación de Zaragoza (DPZ) en una rueda de prensa en la que han participado el alcalde y diputado provincial, Eduardo Arilla; el concejal de Cultura de la localidad, Jorge Jiménez; y el dramaturgo Juan Bolea.

Arilla ha destacado que este es "un ciclo que se consolida", gracias también a que el Teatro Cervantes de Borja, que acogerá las obras, forma parte de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos, financiada por la DPZ y el Gobierno de Aragón.

La institución provincial financia el 22% del coste del ciclo, cuya inversión global asciende a 35.000 euros, que el alcalde entiende como "una inversión en la cultura".

Asimismo, ha confiado en que parte del público, sobre todo niños y jóvenes, mantengan con este ciclo "el gusanillo del teatro" y se cree una cantera de actores y actrices en Borja.

PROGRAMACIÓN

El concejal ha sido el encargado de desgranar la programación, que comenzará el 28 de febrero con la representación de 'El nido', y continuará el 14 de marzo con 'Una semana nada más', una producción de la aragonesa Artimaña Gestión Cultural protagonizada por tres actores de renombre nacional: Marina San José --hija de los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel--, Manu Baqueiro y Javier Pereira, todos ellos habituales especialmente en la televisión.

Otra compañía aragonesa, Ché y Moche, llegará a Borja el 21 de marzo con 'Don Juan en los infiernos', una adaptación teatral de la película homónima de Gonzalo Suárez.

La obra para público infantil y familiar tendrá lugar el viernes, 27 de marzo, y será 'Luces bajo el tejado', de la mano de la compañía Producciones Kinser, habitual en el teatro infantil-familiar.

El ciclo concluirá el sábado, 28 de marzo, con el humorista y monologuista Daniel Fez, que ofrecerá al público borjano su espectáculo 'La vida regulinchi', que "está funcionando muy bien".

'EL NIDO'

En cuanto a la obra que abrirá el ciclo, su autor, Juan Bolea, tras resaltar la "magnífica" y "muy completa" programación, que gira en torno a unas compañías aragonesas que "no paran de ganar premios" en todo el país, ha introducido su propuesta, que acumula más de 20 representaciones, 5.000 espectadores y "muy buenas críticas".

'El nido' es, en palabras de Bolea, una propuesta que refleja muchas de sus ideas y reflexiones sobre la España contemporánea, en parte dulcificadas con el tono habitual de la comedia española.

En ella, un militar democrático, que luchó contra el golpe de Estado de 1981, participó en misiones de paz y "olvidó y enterró" el franquismo, decide levantarse contra la secesión de Cataluña. Junto a esa premisa, se mezcla la familia del protagonista, que tiene opiniones "muy distintas" a las del padre y que viene a representar a "esa España variada" de la actualidad.

Juan Bolea ha aprovechado también para ensalzar el concepto que tienen ayuntamientos como el de Borja de la cultura como servicio público y ha añadido que "ojalá" otras instituciones la contemplaran "como lo que es, un servicio público" y "una inversión en la formación del espíritu" y no como "un lujo". La cultura, ha zanjado, es "lo que hace grande a una comunidad". Ha destacado también que el Teatro Cervantes de la localidad es "una sala de primer nivel".

Las entradas han salido ya a la venta y se pueden adquirir en las oficinas de atención al ciudadano del Consistorio borjano, a través de una pasarela de pago que se estrena en esta edición ---'www.taquillamunicipal.es/borja'-- o el mismo día de la función en la taquilla del Teatro Cervantes, que tiene capacidad para 400 espectadores.