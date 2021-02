Niveles altos de ocupación en turismo rural durante el primer fin de semana de desconfinamiento de la capital aragonesa

ZARAGOZA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (FARATUR), Jesús Marco, ha señalado que los niveles de ocupación han sido altos en la provincia de Zaragoza durante el primer fin de semana de desconfinamiento de la capital aragonesa: "La gente tenía muchas ganas de salir de casa".

En declaraciones a Europa Press, ha informado de que, aunque no han podido contabilizar la ocupación, sí que han registrado "niveles altísimos" de visitantes en las zonas del Moncayo, Cinco Villas y Calatayud. "Estamos muy contentos, aunque si no fuera por el confinamiento provincial habría bastante más movimiento".

No obstante, ha reconocido que han notado que los zaragozanos tenían "demasiadas ganas de salir" y ha lamentado algún caso en el que los propietarios de las casas rurales han tenido que hacer frente a visitantes que intentaban saltarse las limitaciones de ocupación.

Así, ha recordado que el medio rural es muy frágil y que desde el turismo rural son conscientes de ello. Por eso, cumplen con toda la normativa vigente y tienen mucho cuidado para no exponer a las personas que viven en los pueblos a riesgos innecesarios.

"En los pueblos saben que les tratamos con mucho respeto. Nos las hemos ingeniado para que todos los habitantes conociesen los protocolos con los que trabajamos", ha agregado Marco.

De cara al próximo fin de semana, "las casas rurales están recibiendo muchas solicitudes de información, pero la gente está muy pendiente del tiempo, porque ahora el turismo se centra en salidas al campo, a la naturaleza, no quieren estar encerrados todo el fin de semana".

CINCOMARZADA

Aunque este fin de semana ha habido mucho movimiento, todavía no se han realizado reservas de cara al puente festivo de la Cincomarzada. Jesús Marco ha considerado que, tal y como está la situación de la pandemia, todavía es pronto como para que los ciudadanos se animen a reservar.

"La gente no se fía de que no vuelvan a cerrar las ciudades justo antes de la Cincomarzada". Asimismo, ha dicjo que aunque el desconfinamiento de Zaragoza ha mejorado la situación, hasta que no se retiren los confinamientos provinciales y autonómicos el sector no podrá recuperarse.