El "no" a la guerra, el riesgo democrático, salarios y vivienda: las reivindicaciones de CCOO y UGT Aragón el 1 de Mayo

El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, a la izquierda, y el de CCOO Aragón, Manuel Pina, a la derecha, en la presentación de las reivindicaciones del próximo 1 de mayo. - CCOO ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT saldrán a las calles de Aragón el próximo 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', puesto que "todas esas cosas están en riesgo" en la actualidad.

Así lo han asegurado los secretarios generales de CCOO y UGT en Aragón, Manuel Pina y José Juan Arceiz, quienes han detallado este miércoles, en rueda de prensa, cuáles serán las principales reivindicaciones del Primero de Mayo, que se articulan en torno a los ejes de paz, salarios, vivienda y democracia, e informado de las manifestaciones en Zaragoza y Huesca, así como de las concentraciones en Teruel, Andorra y Tarazona.

El Primero de Mayo es "un día de lucha, festivo sí, pero sobre todo día de lucha, en el cual trataremos de hacer llegar nuestros mensajes a la sociedad", ha indicado Arceiz. En este sentido, Manuel Pina ha incidido en la necesidad de responder a los retos actuales con un mensaje "político y social-laboral potente".

Acerca del primero de los ejes, desde UGT, José Juan Arceiz ha reiterado su rechazo a la guerra, un mensaje que ha reforzado el dirigente sindical de CCOO Aragón para añadir que la "sucesión de guerras" están teniendo impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente a través del encarecimiento de productos básicos y la alteración de rutas comerciales.

Del segundo de los pilares sobre los que pivotará la movilización de este año, los salarios, Pina ha insistido en la necesidad de mejorar el reparto de la riqueza, aduciendo que "España está creciendo y se está creando empleo, pero las empresas siguen batiendo récords de beneficios desde 2022, y eso no se está trasladando de forma suficiente a los salarios".

Por este motivo, Manuel Pina ha defendido "recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, que ha quedado mermado tras las constantes subidas del IPC, a través de las mejoras salariales y la inclusión de las cláusulas de garantía salarial en los convenios". Sin embargo, ha reconocido que esta medida "se antoja complicada tras el bloqueo de la patronal a negociar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación colectiva que sirve de hoja de ruta para el desbloqueo de convenios".

En este punto, el líder de UGT Aragón ha observado que en los tres primeros meses del año, antes de la guerra en Oriente Medio, "los incrementos que estaban consiguiendo los convenios colectivos eran superiores al IPC, pero una vez más, esos beneficios, esos incrementos salariales se los van a volver a quedar los mismos", en alusión a la banca y las energéticas.

"¿Cuándo vamos a ver la clase trabajadora las mejoras de productividad reflejadas en nuestras nóminas sin que vengan por detrás a recogerlas?", se ha preguntado José Juan Arceiz.

Además, el secretario general de CCOO ha remarcado que la defensa de los derechos laborales incluirá "una línea roja frente a la criminalización del absentismo", rechazando discursos que cuestionan las bajas médicas y alertando de posibles recortes en complementos por incapacidad temporal.

Por otro lado, la patronal, ha continuado Pina, "se cierra en banda", tanto en el ámbito legal como en el de la negociación colectiva, para reducir la jornada laboral. José Juan Arceiz ha manifestado su compromiso de "seguir insistiendo" y "no bajar la bandera" hasta conseguir que las 37 horas y media sean una realidad en el Boletín Oficial del Estado.

VIVIENDA, REGULARIZACIÓN Y DEMOCRACIA

Sobre vivienda, el "drama del tiempo que nos toca vivir", el dirigente sindical de UGT Aragón ha criticado que ya que "es prácticamente imposible que jóvenes y trabajadores y trabajadoras que tienen un salario digno" puedan acceder a ella, algo que va en contra de lo que recoge la Constitución.

"Tenemos que ser capaces de generar una política de vivienda que permita a nuestros jóvenes tener un proyecto de vida", ha apostillado. Desde CCOO, Manuel Pina ha redundado en esta idea para agregar que es necesario que se "garantice el acceso a una vivienda asequible y cuestionando su tratamiento como un bien de mercado orientado al beneficio".

Del mismo modo, Arceiz ha alertado de que "si Aragón quiere seguir creciendo, sabemos que no va a ser con nacimientos, sino que --el aumento de la población-- vendrá de fuera, de la migración", por lo tanto, "defendemos y aplaudimos la regularización y pedimos a todos los estamentos públicos que pongan todos los recursos necesarios para que no se produzca ni un estrés entre la gente que va a demandar esos documentos para poder regularizarse, ni tampoco entre los funcionarios públicos que están atendiendo".

"Necesitamos a estas personas que ya están aquí y sacarlas de la oscuridad, de la precariedad y que dejen de abusar de ellas, porque una persona que no tiene derechos laborales está siendo, seguramente, explotada", ha anotado el secretario general de UGT Aragón.

Sobre la democracia, José Juan Arceiz ha alertado de que la calidad democrática en Europa "se está poniendo en riesgo" con el auge de los extremismos.

DIÁLOGO SOCIAL Y SINIESTRALIDAD LABORAL

Además, Manuel Pina ha abordado la situación del diálogo social en el marco de la formación del nuevo Gobierno de Aragón PP-Vox, poniendo el foco en que la comunidad autónoma ha mantenido de forma ininterrumpida este modelo desde 1989.

Ha destacado que este "valioso instrumento no es paz social, sino una herramienta que ha permitido encauzar conflictos y generar consensos a través de organismos como el Consejo de Seguridad y Salud Laboral, el SAMA o el CESA". Aunque ha lamentado que este modelo no se haya remarcado en el actual acuerdo de gobierno, los agentes sociales "se van a negar en redondo" a perderlo y exigirán su mantenimiento, ha aseverado.

En este sentido, ha subrayado que se trata de un elemento diferencial de Aragón, también valorado por empresas que deciden invertir en la comunidad autónoma por la posibilidad de coordinarse con administraciones y agentes sociales en aspectos como empleo y formación.

La siniestralidad laboral también estará en el centro de las reivindicaciones del Primero de Mayo, puesto que los accidentes laborales siguen creciendo y alcanzaron la cifra de 600.000 en España en 2025 --más de 700 mortales en el conjunto nacional y 35 de ellos en Aragón--, según ha indicado Arceiz.

"Creemos que no se están tomando las medidas adecuadas y que la Inspección de Trabajo debería tener más efectivos para vigilar este tipo de acciones y que las empresas no deberían tomar las inversiones en prevención como un gasto", ha aducido el secretario general de UGT, al tiempo que ha emplazado a los partidos políticos a "apoyar y negociar" la Ley de Prevención de Riesgos.

MOVILIZACIONES

La manifestación en Zaragoza comenzará a las 11.30 horas, con salida desde la plaza de Sas, hasta llegar a la plaza Paraíso, frente al Paraninfo de la Universidad; mientras que en Huesca partirá a las 11.00 horas desde la plaza Santo Domingo para llegar a los porches de la calle Galicia.

En cuanto a las concentraciones, la de Teruel saldrá a las 12.00 horas de la plaza de la Catedral. Asimismo, a las 13.00 horas, en Pozos de Caudé, habrá un homenaje a fusilados de la Guerra Civil.

La concentración prevista en Andorra empezará a las 12.00 horas, en la plaza del Regallo; previamente, a las 11.00 horas, habrá un homenaje a los Maquis en el cementerio. En el caso de Tarazona, será a las 12.00 horas, en la plaza de San Francisco.