La Noche Europea de la Investigación vuelve a CaixaForum Zaragoza para acercar la mirada y hallazgos de los científicos

ZARAGOZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición de La Noche de la Investigación tendrá lugar el próximo viernes, 26 de septiembre, en toda Europa. La Fundación "la Caixa" se une un año más a este evento, que también llega hasta CaixaForum Zaragoza, para mostrar cómo la ciencia puede modificar el día a día y mejorarlo.

Bajo el lema 'Trayendo a los investigadores a la luz' --Research Night: Bringing researchers into the light--, las sedes de los distintos CaixaForum y el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, acogerán más de 300 actividades gratuitas y para todos los públicos que tendrán a los investigadores e investigadoras locales como protagonistas. Esta fiesta de la ciencia, cuenta también con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En el caso de CaixaForum Zaragoza, desde las 17.00 a las 22.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de numerosas actividades como talleres científicos, conversaciones con investigadores, experimentos en directo, charlas, presentaciones de investigaciones, cuentacuentos, exposiciones y un speed dating científico, entre otros.

Se trata de encuentro marcado por la innovación, el aprendizaje y el entretenimiento, con actividades gratuitas pensadas para todas las edades. El público tendrá la oportunidad de acercarse a quienes investigan en su ciudad, conversar con ellos y conocer de primera mano no solo su labor profesional, sino también sus motivaciones e inquietudes cotidianas.

LA NOCHE DE LA INVESTIGACIÓN

La Noche de la Investigación se celebra en 460 ciudades europeas de 25 países y a la que asisten un millón y medio de personas. Son cifras que se extrapolan a España.

Solo en el proyecto que coordina Esciencia con la Fundación "la Caixa", como partner asociado, están presentes en la red de centros CaixaForum y CosmoCaixa de nueve ciudades simultáneamente, entre ellas Zaragoza, participan más de 450 investigadores, se desarrollan más de 300 actividades y, en su pasada edición, recibieron a 15.000 personas.

CAIXAFORUM ZARAGOZA

Esta edición cuenta con novedades como 'La voz de la investigación: viaje al centro de la investigación', una breve presentación de unos 15 minutos, orientada a un público familiar y no especializado, en la que los y las asistentes podrán conocer de primera mano a algunos investigadores, técnicos de apoyo y centros de investigación más relevantes de Aragón, así como el trabajo que realizan.

Tras la presentación se realizará un concurso interactivo con preguntas sobre la charla y el mundo de la investigación. Otra de las actividades que se realizan por primera vez es Conversaciones improbables, enfocada a un público adulto, en la que el investigador Jesús Ignacio Martínez Martínez, del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), presenta 'Ciencia y Bulos: una visión alternativa', en torno a su libro 'Lo que la ciencia seguramente es (y lo que no es casi seguro)'.

Después, se realizará una firma de libros en la que los asistentes podrán saludar al autor. Además, este 26 de septiembre los investigadores del proyecto europeo CLIMAROMA del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) expondrán los objetivos y actividades del proyecto y, a continuación, se degustarán algunos de los vinos de garnacha que están elaborando en el marco de la iniciativa.

A estos tres nuevos formatos sumamos, el speed dating científico y la Feria de la investigación para conocer más de cerca tanto a los que investigan como sus investigaciones. Distintos formatos que hacen posible un contacto directo con los y las especialistas y la ciencia.

El humor vuelve un año más gracias a 'La investigación a escena', donde los asistentes van a descubrir la investigación desde un punto de vista mucho más divertido y dinámico. En este show se van a divertir mientras aprenden con microcharlas, en las que las investigadoras y los investigadores compartirán sus descubrimientos de manera clara y accesible.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS

Los más pequeños también van a tener la posibilidad de acercarse a la ciencia. Un año más lo podrán hacer a través de los Cuentacuentos, los Talleres, la Feria de la Investigación, y el concurso Quiero Inventar, que celebrará su final durante La Noche de la Investigación.

Estas actividades permitirán a niñas y niños utilizar el microscopio para conocer la microbiota presente en distintos entornos, aprenderán a tener consciencia de su cuerpo con un juego corporal, utilizando la respiración consciente y materiales sensoriales, incluso, van a conocer los riesgos de fumar, vapear o de una infección respiratoria, entre muchas otras aventuras.

Una manera muy divertida de encender las vocaciones científicas. Además, los asistentes podrán seguir visitando la exposición Música y Matemáticas, que muestra las similitudes de ambas disciplinas y brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.