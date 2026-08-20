La noche ha sido "tranquila" y la UME se retira del incendio de Las Peñas de Riglos

Vecinos de Bailo y Arbués vuelven a sus casas. - Verónica Lacasa - Europa Press

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha afirmado este jueves, tras la reunión del CECOPI para evaluar la situación del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) que "ha ido todo muy tranquilo" durante la noche y que se empiezan a desmovilizar algunos medios de extinción, como la Unidad Militar de Emergencias (UME). El incendio está estabilizado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha recordado que esta noche ha llovido en la zona del incendio, con 12 litros por metro cuadrado en el área de Santa Cruz de la Serós y el monasterio de San Juan de la Peña: "Nos ha venido muy bien".

Los humeros "han disminuido bastante" tras un miércoles "durísimo", con temperaturas de 39 grados y una humedad relativa "bajísima", ha comentado el consejero.

"El incendio no supera los márgenes que tiene actualmente y hay una serie de medios que se empiezan a desmovilizar", ha explicado el titular de Interior, apuntando que, tras retirarse la UME, permanecerán en la zona 10 retenes de Infoar con ocho autobombas y tres bulldozers, también cinco medios aéreos del Gobierno de Aragón que intervendrán a demanda. También habrá 10 agentes de protección de la naturaleza.

REALOJOS

Bermúdez de Castro ha confiado en que "antes del mediodía" se pueda llevar a cabo el realojo de los vecinos de Botaya, Ena y Cenenero y a lo largo del día se tomará "alguna decisión" sobre Santa Cruz de la Serós, Atarés y Binacua, "en función de cómo evolucione" el incendio. La Guardia Civil mantiene abiertos tres puntos para recoger denuncias de los vecinos que haya sufrido algún robo mientras estaban desalojados de sus municipios.

Por otra parte, ha comentado que las condiciones climatológicas para este jueves y los próximos días han mejorado "muchísimo" porque habrá "bastantes tormentas y una bajada importante de las temperaturas, con una humedad del 95%".

El consejero ha indicado que el Ejecutivo aragonés está en contacto con el Gobierno de Navarra porque se ha declarado un incendio forestal en la comarca de Roncal, a 400 metros de Aragón, y se ha puesto a su disposición.

Además, se ha puesto en marcha el Plan Especial de Fenómenos Meteorológicos Adversos porque AEMET ha activado la alerta naranja por lluvias en toda la provincia de Huesca.

REIVINDICACIONES

Sobre la negociación con los sindicatos de los bomberos forestales, convocados a una huelga indefinida desde el 18 de agosto con un cien por cien de servicios mínimos, el consejero ha pedido "calma" y ha abogado por dialogar a partir del mes de septiembre.

Uno de los temas a abordar es la próxima creación de la Agencia Aragonesa de Emergencias, confiando en "llegar a un buen acuerdo". Ha recordado que el Gobierno de Jorge Azcón ha introducido mejoras, como el contrato laboral anual.