Nolasco alerta del aumento de la criminalidad en Teruel y reclama más guardias civiles en el medio rural

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, condecora al agente de la Guardia Civil Miguel López Dorado por sus 20 años de trayectoria en el cuerpo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha alertado este lunes del incremento, en un 18%, de la tasa de criminalidad en la provincia de Teruel y ha reclamado más guardias civiles en el medio rural.

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha rechazado "el discurso triunfalista" del subdelegado del Gobierno, Enrique Gómez, y ha recomendado "estar alerta", apoyar siempre a la Benemérita y reclamar más agentes en el territorio "porque son los que nos protegen a todos".

A su juicio, el Gobierno de España de Pedro Sánchez "no ha tenido para nada ningún tipo de sensibilidad ni de buen tratamiento hacia la Guardcia Civil", de forma que "al final la criminalidad aumenta".

Nolasco ha asistido, en la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, al acto de celebración del Día de la Patrona del instituto armado, la Virgen del Pilar, donde ha afirmado que este "es un día para estar cerca de la Guardia Civil, que son los que nos cuidan, los que nos protegen".

Ha criticado que el Gobierno de España "sigue retirando guardias civiles", 80 el mes pasado, "y no se han repuesto los efectivos que ya se perdieron en 2025".

Nolasco ha hecho entrega de la Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a Miguel López Dorado, quien ha estado destinado 18 años en Más de las Matas, de un total de 20 años de trayectoria profesional como guardia civil.