Nolasco anuncia ayudas al sector del vino en Cariñena y destaca la calidad "excepcional" del producto

CARIÑENA (ZARAGOZA), 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha visitado este jueves la Bodega Grandes Vinos de la comarca zaragozana de Campo de Cariñena, donde ha anunciado la concesión de ayudas en 2024 y ha puesto de relieve la calidad "excepcional" del producto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha señalado que "no hay relevo generacional" y que "es importante" fomentar el sector del vino para fijar población en el territorio: "Vamos a apoyar al sector del vino en todos los ámbitos".

Ha indicado que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón destinará el año próximo 850.000 euros a la concesión de ayudas a empresas y cooperativas que atraviesan dificultades en la Denominación de Origen Cariñena. Entre los problemas del sector ha mencionado la bajada de las ventas en el exterior y la falta de relevo generacional.

El presidente de Grandes Vinos, Javier Ruiz, ha explicado que este año "la sequía ha hecho estragos" y la cosecha se ha reducido de unos 23 millones de kilos de uva en 2022 a 17,4 millones, señalando que "cada año se consume menos vino porque el clima no nos ayuda y si nos lo mezclan con destilados nos van a hacer papilla".

También ha expresado que esta bodega no hará inversiones "si no hacen falta de verdad". Ha comentado que en la zona de Cariñena "agricultores jóvenes no queda casi ninguno y sin ayudas no va a quedar nadie".

"Al final, si no hay ayudas, vamos a tener que abandonar los viñedos y las cooperativas, sin ayudas, desaparecen también", ha continuado Ruiz, quien ha considerado que las ayudas se deben dirigir a la promoción y a la producción de vinos de calidad, no a la reestructuración de viñedos.