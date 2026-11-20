1135882.1.260.149.20261120142646 El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha defendido la decisión de poner fin al convenio que llevaba varios años en vigor para financiar con cargo al presupuesto de los aragoneses diversas acciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, y ha recordado que Vox --que gobierna junto al PP en la comunidad autónoma-- se presentó a las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero "diciendo que lo íbamos a hacer".

Aragón se adhirió a ese convenio estatal de cooperación internacional el 11 de septiembre de 2024 y los acuerdos suscritos extendieron su vigencia hasta noviembre de 2027.

Nolasco ha explicado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, que "lo que ha pasado es que este Gobierno, tal y como dijo, aparte de dejar a cero la cooperación al desarrollo, hemos dejado sin efecto el acuerdo con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo porque entendemos que ese dinero, que no es que sea poco dinero, son 70.000 euros al año durante varios años, un total de 300.000 euros, tienen que ir, por ejemplo, a las residencias de mayores".

En este punto, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha incidido en la importancia de "cuidar a nuestros mayores", ya que "todo lo que tenemos es gracias a ellos", desde "las calles que transitamos hasta, en muchos casos, el piso en el que vivimos".

Por lo tanto, "hay que defenderlos y es cierto que hay muchas residencias de ancianos comarcales o municipales en las que hace falta poner climatización porque es cierto que aquí, en Zaragoza, hace mucho calor en verano y hay que intentar tenerlos con los mejores servicios posibles".

A su juicio, la decisión de suprimir el convenio con AECID "se explica sola", es decir, "nos presentamos a las elecciones diciendo que lo íbamos a hacer, ahora lo hemos hecho y parece que hay sectores que se asustan" y "la izquierda ha organizado un revuelo enorme".

EL DEBATE "DE SIEMPRE"

"Volvemos al debate de siempre", ha comentado Nolasco: "Que hay mucha gente que sufre y que lo pasa mal en muchos países del mundo, si no lo negamos, pero yo creo que los recursos limitadísimos que tenemos en España, sobre todo en Aragón, que vayan a donde tienen que ir, que es a mejorar nuestras propias infraestructuras en lugar de dedicarlos a otros terceros países".

Esta medida, ha recalcado, sigue "ese principio de prioridad nacional o de primero los de casa", de modo que ha concluido: "Me parece una gran noticia que esos 300.000 euros vayan a ir a las residencias de mayores de Aragón".