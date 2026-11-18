El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco; la candidada de este partido al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco; y el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. - VOX

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y vocal del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Alejandro Nolasco, ha afirmado este miércoles que su partido cumple lo que promete: "Prioridad nacional en vivienda y cero euros para cooperación exterior".

"Se podía. Se pudo. Se hizo". Así ha resumido las primeras acciones de Vox en el Gobierno de Aragón Alejandro Nolasco, en el acto público 'Cuida lo tuyo' celebrado en un céntrico hotel de Zaragoza, junto con el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y la candidata de Vox al Congreso por la circunscripción de Zaragoza, Carmen Rouco.

Nolasco se ha referido a distintas cuestiones como "las ayudas para los enfermos de ELA tanto en residencias como en domicilios; la eliminación del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, o dejar a 0 euros las partidas para la cooperación exterior". Ha señalado que "la oposición se sorprende de que cumplimos con lo que decíamos en el programa electoral", a la par que ha enfatizado que "tenemos la manía de cumplir lo que prometemos".

Nolasco ha incidido que "cooperamos con nuestros mayores", porque "Vox ha venido a gobernar y a cambiar las cosas". En esta línea, ha destacado la dotación por parte del Ejecutivo aragonés de 145 millones euro para la financiación de las prestaciones de dependencia en 2027, con un incremento del 7% en las prestaciones de Grado II y Grado III.

Dentro de esta materia, el presidente de Vox Teruel ha destacado que "Aragón es la comunidad líder en la agilidad de la resolución de expedientes de la dependencia, con 109 días", lo cual "aproximadamente se encuentra medio año por debajo de la media nacional". "Los recursos son limitados y los destinamos para lo importante: para residencias de ancianos", ha agregado.

Carmen Rouco ha aludido a la distribución de los recursos, poniendo el foco en la "prioridad nacional". Una "prioridad nacional que se va a encontrar en la Ley de Vivienda de Aragón porque hay 47.000 jóvenes que buscan una vivienda para emanciparse".

Respecto a la fiscalidad, Rouco ha reivindicado "la bajada de impuestos como ya hemos hecho en el Gobierno de Aragón" y ha incidido en que el programa de Vox incluye "la exención de impuestos en la adquisición de la primera vivienda de uso habitual". "Es decir, que no tengan que pagar el IVA en vivienda nueva y tampoco el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en las viviendas de segunda mano", ha recalcado.

La candidata de Vox al Congreso por Zaragoza ha destacado que "la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el Grupo 2" ha sido "otra de las exigencias de Vox a la hora de firmar el Acuerdo de Gobierno" el 22 de abril.

Buxadé ha manifestado que "cuando Abascal dice 'ahora o nunca' es real", porque en las elecciones generales del 29 de noviembre "nos estamos jugando la nación". "Sánchez no se va a ir. Hay que echarle", ha recalcado.