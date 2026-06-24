Nolasco espera que la gestión de la residencia de mayores de Pina de Ebro se adjudique este año

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, en su visita a Pina de Ebro, junto con el alcalde, Pablo Blanquet. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

PINA DE EBRO (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha visitado este miércoles, 24 de junio, la localidad de Pina de Ebro (Zaragoza), acompañado por su alcalde, Pablo Blanquet. Ha confiado en que antes de final de año sea adjudicada la gestión de la residencia de mayores, cuya licitación se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha señalado que "previsiblemente" la residencia de mayores de Pina de Ebro abrirá sus puertas "enseguida", tras "20 años de paralización", destacando que se trata de una "buena noticia no solo para el municipio, sino también para toda la comarca".

Nolasco ha transmitido a Blanquet que la Consejería está dispuesta a ayudarle en lo que necesite, por ejemplo consignando ayudas en los presupuestos de 2027, manifestando su "compromiso" para agilizar los trámites de cara a la apertura "a la mayor brevedad posible".

Ha recordado que el Departamento también trabaja en la residencia comarcal de Fonz (Huesca), en Sariñena (Huesca) y en Rubielos de Mora (Teruel): "Estamos haciendo un trabajo incansable en dos meses para poner a punto todas las residencias de ancianos cuanto antes".

Por su parte, Pablo Blanquet ha recalcado que "todos los pineros, desde diferentes posiciones" han hecho muchos esfuerzos y "por fin parece que se ve la luz". Las obras de la residencia comenzaron en 2006.

"Han sido unos años de mucho trabajo, sobre todo el último año, en el que se han realizado estudios de viabilidad, los pliegos de licitación, cosas que no se ven y que cuando pasas por la puerta de esta residencia no te las llegas a imaginar, pero que llevan mucho trabajo administrativo y mucho esfuerzo por parte de todos para poder dar un servicio tan importante como es el que los mayores de nuestro pueblo se puedan quedar en Pina y no se tengan que desplazar a otros municipios", ha afirmado Blanquet.

La inversión ha sido de 4.770.000 euros desde 2006, que se han sufragado con fondos propios del Ayuntamiento, pero también con distintas subvenciones, como el Plan Plus --de la DPZ-- o con fondos europeos, ha continuado el alcalde. La residencia tiene 48 plazas.