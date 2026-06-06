Nolasco: "Nuestros mayores han hecho posible el Estado del Bienestar y les debemos todo"

Alejandro Nolasco, en la Plaza Mayor de Cella junto a representantes de COAPEMA - GOBIERNO DE ARAGÓN

El vicepresidente del Gobierno de Aragón ha clausurado el XXX Encuentro de Personas Mayores organizado por COAPEMA en Cella (Teruel)

CELLA (TERUEL), 6 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha destacado el papel de las personas mayores en las familias y en la sociedad, dado que "ellos han hecho posible el Estado del Bienestar y les debemos todo".

"Nos han dejado un legado increíble que tenemos que proteger a toda costa". En esta línea, ha definido las políticas del ejecutivo aragonés como "un ejemplo en toda España" para la atención de la tercera edad.

Así se ha pronunciado durante la clausura del XXX Encuentro de Personas Mayores que organiza el Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA), que en esta ocasión se ha celebrado en el municipio turolense de Cella.

Ahí, Nolasco ha participado junto con la alcaldesa de la localidad, Carmen Pobo, con el presidente de COAPEMA, Teodoro Corchero y con el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste. Han estado representadas más de 30 entidades de mayores de las tres provincias aragonesas.

El vicepresidente ha recordado el "nuevo modelo de cuidados de proximidad para las personas mayores que residan en municipios de menor población" por parte del Gobierno de Aragón, poniendo como ejemplo la inauguración en enero de la Casa del Mayor de Peraltilla con "un horario flexible y adaptado al uso que le quieran dar los vecinos".

Nolasco ha valorado positivamente "el desbloqueo de la residencia de mayores de Alfambra", después de que esta semana la colaboración entre el ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Alfambra lograran garantizar una subvención del FITE por valor de 500.000 euros. De esta forma, en los próximos meses, esta residencia de titularidad municipal podrá abrir sus puertas de nuevo.

A su vez, ha ensalzado la labor de los 29 Hogares de Mayores, que ya cuentan con más de 100.000 usuarios. "Nuestros mayores encuentran ahí su espacio de convivencia social, de integración y de participación para prevenir el aislamiento y la soledad", ha detallado.