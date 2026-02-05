Nolasco: "PP y PSOE son recorte de la PAC, Mercosur, leyes de género y leyes de memoria histórica"

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, este jueves en el mitin de Monzón - EUROPA PRESS

MONZÓN (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado al electorado "más fuerza" con el objetivo de poder llevar a cabo los cambios que "cuarenta años de bipartidismo no han querido hacer" en unas elecciones para las que ha propuesto como lema "que no te estafen" porque "PP y PSOE son recorte de la PAC, Mercosur, leyes de género y leyes de memoria histórica".

En un mitin electoral celebrado en la localidad oscense de Monzón en el que ha participado junto al presidente de Vox, Santiago Abascal; el número 1 de la formación por Huesca, David Arranz, y el presidente provincial de Vox Huesca, Francisco Casarrubio, Nolasco ha apreciado que el candidato popular, Jorge Azcón, se encuentra "nervioso", a raíz de que el PP utilizara una "estrategia rastrera" en redes sociales con un vídeo extraído de un debate electoral en el saludo "de cortesía" entre el propio Nolasco y Pilar Alegría.

Nolasco ha replicado a Azcón que "PP y PSOE han pactado el acuerdo Mercosur, el recorte de la PAC, las leyes de género, la memoria histórica o incluso la Ley de Energía en Aragón", la cual fue aprobada con los votos de PP, PSOE y PAR. Ha atribuido el "nerviosismo" de Azcón a que "no le van a dar los números para pactar con Teruel Existe y el PAR".

El candidato de Vox ha defendido que "vamos a cambiar las políticas socialistas, las haga el PP o las haga el PSOE". Para ello, ha instado a seguir el ejemplo del acuerdo de la Generalitat Valenciana, en el que "se ha producido una bajada de impuestos, la lucha contra las mafias que trafican con personas, no dar pasta a las ONGs que se lucran de este negocio y la limpieza de los cauces de los ríos".

Sin embargo, Nolasco ha lamentado que "Azcón no ha querido". "Ni siquiera quiso presentar los presupuestos, sino que nos mostró un power point", ha recriminado. Por ello ha calificado de "delirante" que bajo ese planteamiento Azcón estaría llamando "prevaricador" a Pérez Llorca.

El candidato de Vox a las elecciones del 8F ha criticado otras "contradicciones" del PP, como "decir que en Aragón no se habla catalán, pero después llegan y lo hacen" --en alusión a mantener el reconocimiento del catalán como lengua propia de la Comunidad--.

SECTOR PRIMARIO

Igualmente, Nolasco se ha mostrado sorprendido por el lenguaje empleado por Azcón cuando apela al "cabreo útil" o al "mínimo común denominador", términos que ha calificado de "politiqués" y "que nadie entiende".

"O quieres menas o no los quieres. O quieres bajar impuestos o no los bajas. O derogas una ley sectaria como la de la memoria histórica o no la derogas", ha enumerado.

Y ha identificado a PP y PSOE en la postura común de "haber votado a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales de golpe". Como en los recortes de la PAC y el apoyo al acuerdo con Mercosur.

"Aquí se rasgan las vestiduras y dicen que están muy disgustados con los recortes, pero luego votan a favor y Mercosur, una estafa que arruina a los agricultores y a los ganaderos, que ya están fastidiados con los impuestos, con los controles fitosanitarios tremendos, con el cuaderno digital, y ahora encima tienen que competir con productos regados con aguas fecales y aquí en Aragón se dan naranjas de Egipto y peras de Sudáfrica a los chavales en los colegios", ha repasado.

Además, ha exigido la cancelación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y ha reivindicado la conclusión de las autovías A-21, A-23, la variante de Jaca; así como la reclamación de la Travesía Central Pirenaica y el Corredor Cantábrico Mediterráneo, infraestructura en la que se ha explayado acusando a los gobiernos de PSOE y PP de paralizarla por "presiones" del separatismo catalán.

Por su parte, el cabeza de lista de Vox por la provincia de Huesca, David Arranz, ha afirmado que "VOX está aquí para quedarse", de modo que "la constancia, coherencia y el sentido común se acabarán imponiendo". Ha acusado a PP y PSOE de "votar juntos el 99% de las ocasiones en Europa". Ha analizado que ello supone "la ruina del sector primario con leyes suicidas climáticas y la competencia desleal".

