Nolasco rechaza la recepción de menores migrantes de Ceuta pese a "las amenazas" del Gobierno "mafioso" de Sánchez

1118784.1.260.149.20260921120406 El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha rechazado este lunes la recepción en la Comunidad Autónoma de menores migrantes no acompañados desde Ceuta pese a "las amenazas" del Gobierno "mafioso" de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, Nolasco ha sido tajante: "No estamos recibiendo y, de hecho, vamos a negarnos a la recepción de cualquier menor de Ceuta por las vías legales". "Vamos a intentar por todos los medios que eso no ocurra e intentar frenar la llegada de esos menores", ha aseverado.

Ha criticado los decretos "disparatados" del Gobierno de España a este respecto, considerando que "son una extorsión" porque obligan a las comunidades autónomas a "recoger" a los menores migrantes "bajo la amenaza de imputarte por delitos que van desde la desobediencia a la prevaricación, o lo que sea", de forma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "es un Gobierno mafioso o repugnante que está jugando con la vida de las personas", lo que lleva haciendo "muchísimo tiempo".

El Gobierno de Aragón se está negando a recibir menores migrantes de Ceuta a través de los medios jurídicos a su alcance y recurrirá los decretos del Gobierno de España, también los expedientes individuales, ha continuado Nolasco, recordando que la justicia ha dictado ya 17 sentencias a favor de la Administración aragonesa ante los "arbitrarios" repartos.

El vicepresidente se ha quejado de que "reparten a estos supuestos menores pero, por ejemplo, no los envían al País Vasco o a Cataluña porque tienen acuerdos políticos con ellos para mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno".