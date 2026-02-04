Nolasco (Vox) cree que Azcón "se avergüenza" de Mar Vaquero al anunciar una nueva consejera de Economía

Mitin de Vox en Tarazona con el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, entre otros - VOX

TARAZONA (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha arremetido contra la soberbia, chulería y prepotencia" del presidente del Ejecutivo autonómico y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón, después de que anunciara este martes que la nueva consejera de Economía sería Eva Valle, por lo que ha considerado que "se avergüenza" de la actual titular de esta Consejería, Mar Vaquero.

Nolasco ha trasladado esta crítica a Azcón durante el mitin celebrado en el Teatro Bellas Artes de Tarazona, clausurado por el presidente de Vox, Santiago Abascal, y en el que también ha intervenido el portavoz nacional de Economía, José María Figaredo; junto al cabeza de lista de Vox por Zaragoza, Santiago Morón.

En su intervención, Nolasco ha analizado este nombramiento en la línea de que "Azcón se avergüenza" de la actual vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, "después de que dijera que la fiscalidad no tiene nada que ver con la vivienda" el pasado mes de octubre tras una rueda de prensa del Consejo de Gobierno, a lo que Nolasco ha replicado a Vaquero que "casi el 30 por ciento del precio de una vivienda son impuestos".

Respecto a Eva Valle, el candidato de Vox ha puntualizado que "estuvo en el Gobierno de Rajoy, que tuvo una mayoría absoluta que no sirvió para cambiar absolutamente nada".

El candidato de Vox ha criticado que Azcón "no quiso" alcanzar un pacto como el de la Comunidad Valenciana, en el que se incluía la bajada de impuestos, la lucha contra la inmigración ilegal y un fondo para la devolución de multas por la limpieza de los cauces de los ríos.

"El PP no quiso sentarse a negociar, únicamente presentó 30 diapositivas y nos dijo: diga sí o no en 24 horas. No enseñaron el documento completo de 8.000 folios del Proyecto de Presupuestos", ha relatado.

MÁS FUERTE

Nolasco ha interpretado el adelanto electoral como una muestra de que "el PP cree que Vox estará mucho más fuerte dentro de año y medio". Al mismo tiempo, ha señalado que "PP y PSOE son el mismo partido con distintos colores, porque están a favor de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales". Ha expresado que Azcón busca acuerdos con otras formaciones como Teruel Existe o el PAR "para volver a aplicar políticas socialistas, de memoria histórica, leyes de género o los recortes de la PAC".

Respecto a Tarazona, se ha referido a las lluvias torrenciales del pasado verano, cuando estuvo a punto de desbordarse el río Queiles, y ha arremetido contra la "inacción y falta de prevención del bipartidismo" en las obras para aminorar las consecuencias.

Por su parte, el cabeza de lista de Vox por la provincia de Zaragoza, Santiago Morón, ha aseverado que esta formación política es "el único partido que está con los problemas de la gente", porque "nos preocupa la inmigración ilegal masiva".

Finalmente, Morón ha alertado del "aumento de criminalidad tanto en el medio rural y como en los barrios" de las ciudades; y ha alertado del "incremento de la presión fiscal, la degradación y la saturación de los servicios públicos por culpa del bipartidismo".