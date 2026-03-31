Nolasco (Vox) cree que "los lloros de Guitarte van a provocar que salga el safety car"

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Nolasco. - VOX

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este martes que "los lloros de Guitarte van a provocar que salga el safety car".

Así se ha pronunciado tras la rueda de prensa de este martes de las agrupaciones parlamentarias de Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida tras la Junta de Portavoces con motivo de las asignaciones repartidas para el funcionamiento de los grupos. Lo ha calificado de "espectáculo dantesco".

Nolasco se ha alegrado de que "la señora Abengochea (IU) ha reconocido que no es una cuestión ideológica ni partidista", porque "en efecto, ellos no están aquí por ideología ni compromiso con los votantes".

El análisis de Nolasco es que las agrupaciones de TE e IU "han venido a tratar de retorcer el reglamento y a usar eufemismos como proporcionalidad corregida, cuando lo que quieren es más pasta para colocar a su gente". "Así les ha ido en las urnas priorizando sus intereses económicos antes que el programa político", ha expuesto.

El portavoz de Vox ha subrayado que "la asignación que reciben IU y TE permite perfectamente el funcionamiento de las agrupaciones parlamentarias" y "por eso ni siquiera se han atrevido a dar cifras".

Ha criticado que "a IU le parece poco tener 117.000 euro al año para su funcionamiento con un escaño, cuando hay miles de familias aragonesas que no alcanzan esa cifra al año entre todos sus miembros". "Se quejan de que no les han dado más pasta de la que proporcionalmente les corresponde", ha observado.

Alejandro Nolasco ha comparado que "mientras ellos discuten hablando de la pasta, VOX se encuentra en este parlamento para hablar de políticas".

Unas políticas "medida a medida, acuerdo a acuerdo, y con plazos y garantías de cumplimiento". "Y nada nos va a distraer en el camino para alcanzar políticas que sean buenas para los aragoneses y permitan combatir la inmigración ilegal, llevar a cabo la limpieza de los ríos, la bajada de impuestos o la ordenación de las energías renovables", ha concluido.