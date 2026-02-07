Nolasco (Vox) dedica la jornada de reflexión a descansar en Villastar (Teruel)

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, paseando por Villastar. - ALEJANDRO NOLASCO

VILLASTAR (TERUEL), 7 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones de este domingo, Alejandro Nolasco, se ha tomado un respiro en esta jornada de reflexión tras la intensa campaña electoral y se le ha visto pasear a primera hora de la mañana por la localidad turolense de Villastar.

Sin abandonar la vestimenta formal que acostumbra, Nolasco ha recorrido las calles del pueblo de su abuelo paterno y lo ha compartido en la red social X con el siguiente mensaje: "En Villastar. Hoy es día de reponer fuerzas. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado estas últimas semanas", ha escrito.

Un mensaje replicado por la cuenta de Vox Aragón con un "merecido descanso, Alejandro" en una publicación que acompaña de un breve vídeo en el que aparece Nolasco bajando por la cuesta de San Roque hasta llegar a la plaza de las Cuatro Esquinas, donde se ubica el Ayuntamiento de la localidad turolense.