Nolasco (Vox) destaca el acuerdo sobre la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Alejandro Nolasco, durante el Pleno de las Cortes de Aragón. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha destacado el acuerdo con el PP sobre la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos.

Tras participar en el debate de investidura de Jorge Azcón (PP) en la sesión plenaria de las Cortes, ha declarado a los medios de comunicación, en el hemiciclo, algunos puntos del acuerdo con el PP que ha permitido conformar la mayoría de gobierno.

"Habrá más Vox", ha garantizado Alejandro Nolasco, quien ha mencionado "la lucha contra la inmigración ilegal, la bajada de impuestos, las facilidades para quienes quieran comprar una vivienda, una fiscalidad diferenciada para el medio rural y tantas cosas que van a redundar en beneficio de todos".