Nolasco (Vox) dice que la prioridad nacional "no es odio, es justicia": "Primero los aragoneses y españoles"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Alejandro Nolasco, durante el Pleno de las Cortes de Aragón. - Ramón Comet - Europa Press

Advierte a Azcón de que serán "exigentes": "Aragón no necesita un socio dócil, sino un socio fiable"

Este acuerdo es "el punto de partida de lo que Vox quiere para el conjunto de los españoles"

ZARAGOZA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reivindicado este miércoles que no van a "pedir perdón" por defender el concepto de prioridad nacional, que no es "odio", ni "discriminación" ni "extremismo", sino "justicia, sentido común y lo que piensa una inmensa mayoría de los españoles y aragoneses". "Primero los aragoneses y españoles", ha recalcado.

"No vamos a pedir perdón por defender que quien ha nacido aquí, quien ha trabajado aquí, quien ha cotizado aquí, quien ha criado a sus hijos aquí, quien ha cuidado de sus mayores aquí y quien ha mantenido vivos nuestros pueblos merecen ser tenidos en cuenta, protegidos y priorizados en su propia tierra sin sentirse un extraño o verse relegado después de toda una vida de esfuerzo", ha manifestado Nolasco en su intervención en el pleno de investidura de Jorge Azcón.

Ha resumido este concepto en que "las ayudas públicas no pueden convertirse en una lotería opaca que termina perjudicando a quienes más han aportado con su esfuerzo, su trabajo y sus impuestos", que la vivienda protegida "debe tener reglas claras", que el padrón "no puede ser un coladero" o que la cotización, la residencia efectiva, el arraigo y la legalidad "deben pesar" porque "no puede ser igual quien lleva toda una vida contribuyendo que quien acaba de llegar sin vínculo alguno".

En sus palabras, es "muy frecuente" que este "descontrol" y estas injusticias" acaban siempre perjudicando "al humilde" y "al trabajador honrado".

En este sentido, el representante de Vox ha preguntado a la izquierda "a qué tiene miedo", si a "que se sepa quien recibe las ayudas, a que se audite el gasto, a que se compruebe quién vive donde realmente dice vivir, a que se impida que los 'okupas' puedan acceder a la vivienda pública, a que los jóvenes aragoneses puedan volver a sus pueblos, a que las familias españolas tengan prioridad".

Nolasco ha añadido que "Aragón no puede ser una tierra que expulse a sus jóvenes por falta de oportunidades, mientras financia políticas que no priorizan su regreso, que favorecen un modelo basado en atraer mano de obra y precaria" y que "el que entra tiene que hacerlo de manera legal y contribuir como contribuimos todos".

VOX SERÁ UN SOCIO "EXIGENTE"

El portavoz de la formación de Santiago Abascal, tras avanzar su voto favorable a la investidura de Azcón "desde la convicción de que Aragón necesita abrir una nueva etapa, de estabilidad, de rumbo claro y de soluciones reales", ha advertido de que ello implica votar "a favor de un compromiso", ya que "Aragón no puede permitirse otra legislatura perdida".

Así, ha avisado de que serán "leales" pero "exigentes", "constructivos" pero "firmes", que formarán parte del Gobierno pero sin dejar de ser Vox, porque "Aragón no necesita un socio dócil, sino un socio fiable".

"Hemos venido a cumplir el mandato de las urnas sin engañar a nadie con la palabra dada por delante y con la firme decisión de hacer realidad un compromiso asumido o cada compromiso asumido", ha reiterado, dejando claro que "los aragoneses han hablado claro", con cinco escaños menos para el PSOE, dos menos para el PP y "el doble de Vox".

"Que griten menos y escuchen más a los 117.000 aragoneses que nos votaron", ha exclamado Nolasco, en respuesta a las "palabras gruesas" pero "previsibles" de la oposición, que les llaman "fascistas, ultras, xenófobos, enemigos de Aragón o enemigos de la democracia".

Ha asegurado también que vuelve "más fuerte" y con un acuerdo "con compromisos verificables", después de salir del Ejecutivo en 2024 "por principios", después de que Feijóo ordenara a sus barones "traicionar a su socio". "A diferencia de Génova, no basamos nuestros principios en encuestas", ha señalado.

PRINCIPALES LÍNEAS DEL ACUERDO

A continuación, Alejandro Nolasco ha desgranado las principales líneas acordadas con el PP, que pasan por reforzar los servicios públicos, con más recursos para sanidad o gratuidad de la educación de 0 a 3 años, o defender el campo y el mundo rural frente a "imposiciones externas que arruinan el sector primario", como Mercosur, la Agenda 2030 o el Pacto Verde. "No haremos lo que diga Madrid, pero tampoco haremos lo que diga Bruselas", ha avisado.

Del mismo modo, ha abogado por "dejar más dinero en el bolsillo de las familias trabajadoras", mediante bajadas de impuestos, apoyo a la natalidad y bonificaciones para jóvenes y familias aragonesas.

Ha reclamado también fiscalidad diferenciada, mejores carreteras, conectividad y oportunidades para que "vivir en un pueblo vuelva a ser una opción de futuro", así como proteger el territorio frente a "modelos energéticos desordenados que sacrifican campos fértiles y paisajes sin beneficio real para los aragoneses".

A ello ha sumado "poner final al fraude en el empadronamiento" o "acabar con el despilfarro político", revisando subvenciones "innecesarias".

Nolasco ha apostado también por "una política migratoria seria, ordenada y legal", sin "imposiciones desde Madrid" ni "repartos irresponsables de menores extranjeros no acompañados".

En materia de vivienda, ha instado a "facilitar que los aragoneses vuelvan a ser propietarios", con "menos trabas burocráticas, más oferta pública y protegida, ayuda real a jóvenes y familias y una lucha firme contra la ocupación".

"No se trata de traer a gente de fuera para que nos sustituya, sino también dejar que la gente de aquí pueda tener hijos como se ha hecho siempre, dándoles facilidades", ha expuesto.

EL PUNTO DE PARTIDA DE LO QUE VOX QUIERE PARA ESPAÑA

"Aragón necesita menos despacho y más territorio, menos prohibición y más libertad, menos burocracia y más arrimar el hombro para ayudar de verdad a quienes producen riqueza, que dan empleo y sostienen nuestros pueblos, con menos ideología climática, más gestión del agua, de los montes, de los regadíos y de la vida real.". ha apostillado.

Nolasco ha recalcado que Vox no ha llegado "a ocupar espacio", sino a "transformar las políticas". "No hemos venido a callarnos, hemos venido a cumplir y, si dentro de cuatro años, Aragón es una tierra con más libertad, más seguridad, más vivienda, más apoyo a las familias, más respeto al campo, más oportunidades para los jóvenes y más justicia en las ayudas públicas, habrá merecido la pena y habremos abierto camino para el cambio real y definitivo que con urgencia", ha concluido.

Por último, se ha dirigido al PP de que el acuerdo suscrito entre ambas formaciones "no es la meta, es el punto de partida de lo que Vox quiere para el conjunto de los españoles", y ha celebrado que su socio de gobierno "esté dispuesto a reconocer que es el camino", si bien le ha lanzado una advertencia: "Queremos mucho más, España necesita mucho más".