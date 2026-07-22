Nolasco (Vox) exige que la Fiscalía actúe tras una nueva agresión de un menor inmigrante a una joven educadora

Archivo - Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia - DEPARTAMENTO DE DESREGULACIÓN, BIENESTAR SOCIAL

ZARAGOZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha exigido a la Fiscalía que actúe tras una nueva agresión que ha sufrido una joven educadora social de 27 años, trabajadora de un centro de menores de Zaragoza, por parte de un presunto menor inmigrante no acompañado.

Sobre este menor existen "fundadas sospechas" de que es mayor de edad y que está pendiente de que Fiscalía autorice someterlo a una prueba biológica para conocer su edad real, ya que su edad declarada, no contrastada fehacientemente, es de 17 años, ha precisado Nolasco.

Los hechos han tenido lugar en el centro de menores CAIIMA de Movera (Zaragoza) hace dos noches. "Tu cara es muy pequeña, te la voy a chafar contra la pared y te voy a sacar los ojos con mis dedos", es una de las frases amenazantes que profirió contra la educadora, mientras cogía su cara con la mano haciendo ademán de golpearla contra la pared.

La "gran agresividad" mostrada por este presunto menor de edad llevó a requerir de urgencia la presencia policial. En el centro se personaron cuatro agentes, que procedieron a la detención de este interno de origen magrebí.

Este "gravísimo" incidente se ha producido tras semanas en las que esta joven educadora social ha sido sometida a un continuo y agresivo acoso por parte de este interno, como se ha hecho constar detalladamente en la denuncia policial interpuesta por la víctima.

Ese acoso ha incluido amenazas de muerte contra la joven, así como frases de contenido sexual contra esta profesional. La situación ha llegado a tal extremo que la víctima ha requerido asistencia sanitaria. Asimismo, la educadora se encuentra de baja a consecuencia de estos hechos.

EN LIBERTAD

Tras ser conducido a dependencias policiales en calidad de detenido, el presunto menor ha vuelto a quedar en libertad. Como medida de seguridad inmediata, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno aragonés, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ha trasladado a este presunto agresor a otro centro de menores inmigrantes no acompañados situado fuera de Zaragoza.

En paralelo, el Departamento ha dispuesto un estrecho seguimiento del caso para prestar apoyo y asistencia a la víctima y explorar todas las medidas legales posibles para reclamar responsabilidades penales contra este presunto agresor.

La Consejería confía en que la Fiscalía intervenga en el mismo sentido, dada la "gravedad y reincidencia" de los hechos cometidos por este interno, a la vez que espera que se autorice a la máxima rapidez la práctica de las pruebas biológicas de edad.

"No puede ser que un inmigrante ilegal, supuestamente menor de edad se desenvuelva con total impunidad en la comisión de hechos de este calibre, que someta a una joven trabajadora a agresiones físicas y verbales reincidentes, y que encima se beneficie de un sistema de protección social que nos sale carísimo a los españoles con la complicidad activa del Gobierno de Pedro Sánchez", ha criticado Nolasco.