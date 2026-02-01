Nolasco (Vox): "Llevamos ya 40 años de bipartidismo estafador y podemos dar la vuelta a la tortilla"

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, durante la entrevista con Europa Press. - RAMON COMET

ZARAGOZA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado en una entrevista con Europa Press: "Llevamos ya 40 años de bipartidismo estafador y la alternativa es Vox, tenemos la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla después de tantas mentiras y promesas, de falsa gestión".

A su juicio "hay un bipartidismo que lleva 40 años parasitando el poder, que habla de una supuesta gestiión y, al final, la situación en la que estamos es el resultado de esas promesas de gestión".

"Nos han gobernado PP y PSOE y las cosas se pueden hacer de manera distinta, es tan sencillo como ajustar bien el presupuesto" porque "hemos pasado de una España donde la gente tenía casa, coche y trabajo a una España donde la gente tiene paro, zulo y carril bici".

Ha emplazado a "eliminar gasto superfluo, que lo hay y muchísimo, eliminar subvenciones a entidades que tendrían que mantenerse con las cuotas de sus afiliados, como los sindicatos o las patronales, y destinar ese dinero a lo que de verdad importa; las cosas se pueden hacer".

"Yo he gobernado, he visto el presupuesto, he visto la cantidad de chorradas que hay y la cantidad de cosas que se pueden cambiar y no lo hacen porque tienen un sistema clientelar, el PP y el PSOE, de muchas personas que viven de eso o de muchas entidades que chupan de la teta de la vaca".

Alejandro Nolasco atribuye el aumento de las expectativas de voto de Vox a que son los únicos que hablan de los problemas de la gente de la calle: "Hablamos de inmigración ilegal, de seguridad, de sanidad y vivienda, de infraestructuras, que son los temas básicos que preocupan a todas las personas".

La bajada de impuestos figura en el programa del PP, ha continuado Nolasco, para quien el impuesto de Sucesiones y Donaciones "es, al fin y al cabo, un robo moderno y hay que eliminarlo cuanto antes", apuntando que durante el mandato del popular Jorge Azcón solo se ha bajado, a iniciativa de Vox, este gravamen.

"Se destinan 33 millones a la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático, que nadie sabe lo que es" y "la consejería de Fomento destina 3 millones a la perspectiva de género en la Estrategia de la Bicicleta, que manda narices el nombre, y tampoco nadie sabe lo que es"

Sin embargo, "no podemos bajar impuestos según el PP porque no hay dinero: Vamos a recibir inversiones milmillonarias que nos anuncia Azcón, el PP afirma que tenemos mil millones de euros más que en 2022, pero luego no hay dinero para sanidad, para médicos, faltan especialistas en Teruel, el búnker de radioterapia de Teruel todavía no está en funcionamiento, y todo eso no se hace porque el dinero se destina a otras cosas".

"Este es el problema: No se habla de medidas impositivas tan básicas como, por ejemplo, bonificar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para todos aquellos jóvenes que quieren acceder a una vivienda o rebajar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, hacer un régimen diferenciado para el medio rural o ayudar a los autónomos que no llegan al SMI".

"DEGRADACIÓN TOTAL"

Nolasco ha considerado que existe "una degradación total" por "el colapso significativo de los servicios públicos, lo que tiene que ver también con la inmigración ilegal".

Con el aumento de la inseguridad "jamás la mujer había estado tan en peligro como ahora con este supuesto Gobierno de progreso que suelta a los violadores, pero es que en lo mollar, en lo central, en lo importante están de acuerdo el PP y el PSOE", en materia de política de género.

"Esto de que a un varón simplemente con una denuncia falsa o no, pero con la palabra de alguien que llama a la comisaría, le puedan trincar un viernes y se pase todo el fin de semana en un calabozo para esperar un juicio rápido el lunes, es algo que no ha pasado, porque es la inversión de la carga de la prueba, es el fin del Estado de Derecho, y el PP no dice nada de eso".

Ha expresado que "cuando Vox no está en los gobiernos o no controla la acción de las políticas estos gobiernos empiezan a hacer políticas socialistas y, por eso lo importante es cambiar las políticas socialistas, las haga el PP o las haga el PSOE, porque el PP también hace políticas socialistas".

Alejandro Nolasco ha criticado el impulso al 'co-housing', que "suena muy maravilloso", pero "no puede ser que obligues a vivir en un piso de 30 metros cuadrados a una señora de 80 años con un estudiante de 19 para decir que se les da una solución habitacional". "Eso no es construir pisos ni casas, ni dar viviendas dignas para formar una familia, pero el señor Azcón promete mil viviendas anuales".

PRESUPUESTO

El candidato de Vox ha abogado por "redimensionar" partidas presupuestarias. "Hay que eliminar todo gasto superfluo y lo hay, por ejemplo, en Cooperación al Desarrollo, y hay que eliminar las subvenciones a patronales y sindicatos, bajar la publicidad institucional: Hay dinero de sobra para hacer esas cosas y se puede hacer, pero tiene que administrarse bien el dinero y, sobre todo, recaudar".

El candidato de Vox ha negado que Vox haya bloqueado la aprobación de los presupuestos de 2025 y 2026 porque "no se puede bloquear lo que no se presenta", añadiendo que las medidas anunciadas por Azcón, como la concertación del bachillerato, se pueden llevar a cabo sin presupuestos, tras lo que ha comentado que Vox ha presentado propuestas en las Cortes que la cámara ha rechazado.

A su juicio, ell PP quería ir a elecciones por un triple motivo, el primero de ellos "porque hasta Azcón confía en el crecimiento de Vox y dice 'voy a parar a Vox ahora, que sacará un porcentaje X, que dentro de un año y medio igual saca más".

El segundo motivo es que "hundirá al PSOE, lo cual no es difícil" y el tercero "poder pactar quizás con Teruel Existe y con el PAR para seguir aplicando políticas socialistas, que en el fondo es lo que él quiere". "Es todo un gran engaño, un capricho de Azcón que nos va a costar cuatro millones de euros".

"Nosotros no le tenemos miedo a las urnas, pero no nos burlamos de las urnas, porque es una irresponsabilidad burlarse de las urnas y cuestan mucho dinero a todos los aragoneses. Entonces, ¿qué premisas podríamos poner sobre la mesa? pues las mismas que hemos puesto en el pacto de Valencia".

Se ha quejado de que lo que han acordado PP y Vox en la Comunidad Valenciana es ilegal para Azcón, en alusión a la política sobre la inmigración ilegal y la limpieza de los cauces de los ríos. "¿Eso por qué no se puede hacer aquí en Aragón si es totalmente legal?".

"Que no nos cuenten historias, que no nos estafen, realmente no han querido llegar a ningún acuerdo porque Azcón quería ir a elecciones por sus propios cálculos electorales partidistas, cuando lo más fácil habría sido llegar a un acuerdo que hubiera sido bueno para los aragoneses".

Ha dejado claro que Vox está en las Cortes "para cambiar las políticas", no para abstenerse en la investidura de Azcón "y dejar que gobiernen los mismos de siempre", explicando que "los votantes han votado una serie de cosas, más de 70.000 aragoneses confiaron en nosotros en 2023 y es a lo que vamos a estar".

Para Nolasco, la candidata del PSOE, Pilar Alegría "no está haciendo ninguna campaña". Alegría "es la voz de su amo, ha sido portavoz del peor Gobierno de la historia de España, de un Gobierno que es una mafia, una corrupción, una ciénaga repugnante, de todo lo peor que uno se pueda imaginar". Para Nolasco, Pedro Sánchez "es un psicópata con ínfulas de tirano del tres al cuarto y Alegría es su sicaria en Aragón, es la voz de Al Capone".

Pilar Alegría "solo está haciendo cuatro payasadas; bailando el otro día, le vimos hacer el ridículo más completo, luego la hemos visto ahí con unos churros y unas porras en una cafetería de no sé qué sitio, fingiendo el acento", de forma que "no está haciendo ninguna campaña".