Nolasco (VOX) llevará al Pleno de las Cortes dos PNL por un Pacto Nacional del Agua y contra el acuerdo UE-Mercosur

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de VOX de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha presentado este miércoles, en rueda de prensa, dos proposiciones no de ley, que defenderá en la sesión plenaria de la próxima semana, contra el acuerdo comercial UE Mercosur y a favor de la elaboración de un Pacto Nacional del Agua.

En la primera iniciativa, VOX propone aprobar un Pacto Nacional del Agua que establezca formas de almacenamiento de agua "para cuando más se necesite"; la interconexión de todas las cuencas y plantas desalinizadoras; la coordinación entre los diferentes planes hidrológicos de cuenca y la previsión de transferencias de recursos hidráulicos para "afrontar las necesidades en materia de agua que surjan entre las distintas regiones de España".

También han propuesto elaborar un informe sobre el estado actual de las infraestructuras "identificando aquellas que necesiten intervenciones de manera urgente" y promover un estudio de ámbito nacional para construir nuevos embalses, también reforzar las infraestructuras de la cuenca del Júcar y ejecutar un plan de actuación para mantener las infraestructuras ejecutadas.

VOX rechaza en la iniciativa "el desmantelamiento de nuestro sistema de almacenamiento y reserva de agua"; defiende la repoblación forestal con especies autóctonas; apuesta por los tratamientos selvícolas; urge a mejorar la red viaria y propone limpiar todos los ríos, barrancos y ramblas, establecer un cronograma de las infraestructuras ya proyectadas, como Yesa, Mularroya y Almudévar, realizar una restauración hidrológica forestal en los ríos Ebro, Matarraña, Bergantes, Huerva, Jalón y Piedra, y que la CHE audite la ejecución de los proyectos.

MERCOSUR

La segunda iniciativa atañe al acuerdo UE-Mercosur y en la misma VOX solicita al Gobierno de España que rechace este acuerdo comercial "en todo lo que perjudique los intereses de los productores españoles, concretamente al sector primario, al mundo rural y a las formas tradicionales de vida".

También ha pedido al Ejecutivo central que denuncie ante las instituciones europeas "la opacidad de la que se ha servido la Comisión Europea para negociar este acuerdo de espaldas a las naciones europeas" y que someta a referéndum la aprobación definitiva del acuerdo "para que sea el pueblo español el que tome la decisión última acerca de cuál ha de ser la postura oficial de España ante esta cuestión política de especial trascendencia".

CARTA A LA CHE

Alejandro Nolasco se ha reunido con varias asociaciones de regantes y entidades y ha enviado una carta a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para conocer los plazos para la puesta en funcionamiento de los embalses de Almudévar (Huesca) y Mularroya (Zaragoza): "No es un tema menor porque no se están cumpliendo los plazos".

En la carta al organismo de cuenca, el grupo parlamentario de VOX expresa su preocupación por los problemas en las fases de puesta en carga y llenado de Almudévar y Mularroya y pide al presidente del organismo de cuenca, Carlos Arrazola, "información actualizada" sobre el cumplimiento de los calendarios.

"Consideramos imprescindible disponer de información actualizada para un análisis riguroso de la situación, en orden a la búsqueda de soluciones para el urgente desbloqueo de la problemática descrita, todo ello con la finalidad de garantizar el cumplimiento y agilización de los plazos previstos para la de entrada en servicio de ambas actuaciones".

"Hay que conservar los actuales regadíos porque si no hay agua no hay regadíos y si no hay regadíos no hay población", ha enfatizado Nolasco, afirmando que la exiministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, "es culpable de que se derriben presas", añadiendo que la eligieron para el cargo en la UE tanto PSOE como PP.

El portavoz de VOX ha señalado que al llevarse el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, "tan bien con el 'lobby' energético para destruir el Maestrazgo y llenar Aragón de placas y molinos" puede hablar con Endesa y con el Gobierno de España "para que nos dé una solución" para la puesta en funcionamiento de los embalses" y no "hacerse fotitos y anunciar la llegada de empresas del Partido Comunista Chino, amigo íntimo del PP".