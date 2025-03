Nolasco (VOX): "Los talibanes políticos" quieren retirar "con excusas" una cruz histórica en la Sierra de Albarracín

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de VOX de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este lunes que el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel, del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, y "los talibanes políticos" quieren retirar "con excusas" la cruz histórica situada en el término municipal de Bezas, en la Sierra de Albarracín.

Nolasco se ha desplazado a Bezas acompañado de la diputada autonómica Carmen Rouco y de la concejal Verónica Luz, donde ha aseverado: "No tienen huevos a tirar una media luna islámica o a tirar algo que sea de la cultura islámica porque les tienen miedo, y en cambio, con la Iglesia Católica sí que se meten o con la historia que no les gusta".

"Medio Ambiente quiere retirar una cruz histórica porque odian la cruz y desconocen y desprecian la historia, y lo quieren hacer con la excusa de que atrae los rayos".

El portavoz de VOX ha incidido en que "se trata de una cruz que se puso al final de la guerra civil. Los talibanes, siempre de la memoria democrática, haya ley o no, se buscan las excusas para destruir nuestro patrimonio histórico y artístico también porque claro, han dicho, no es que esa cruz se puso en el año 39, es que no tiene valor artístico, pero tiene un valor histórico".

"A nosotros nos daría exactamente igual que fuera una estrella, por ejemplo, del Ejército de la República o que sea una cruz del año 39, como es esta, en homenaje a los vencedores. Es igual, es historia".

"No hay que hacer política con la historia y, por tanto, estamos hartos de que quieran demoler nuestra historia, como los talibanes con los budas de Bamiyán en Afganistán".

"Por tanto, el PP está al dictado del PSOE porque les importa un bledo la historia", ha continuado Nolasco, añadiendo: "Yo creo que la desconocen en parte, pero es que les importa un bledo, ni conocen la historia ni quieren conocer la historia".

"Tenemos también la firme creencia de que lo hacen también porque la cruz les da urticaria. Han dicho también que van a volar el valle de los caídos y quieren volar todas las cruces que hay y, en parte, es ese odio, esa inquina que hay hacia la religión católica, cuando, por ejemplo, fomentan festividades como el Ramadán", ha aseverado el portavoz de VOX, asegurando: "Quieren demoler las cruces porque les parece mejor la media luna islámica, que con esa sí que no se meten".

Nolasco ha recordado que "se trata de la segunda destrucción en Teruel" ya que "la primera fue la de Villalba Baja, con la aquiescencia y el beneplácito de la alcaldesa porque al PP le importa un bledo la historia".

"Estas leyes dicen con la boca pequeña que están en contra de la memoria histórica aquí, en Aragón, pero luego, por ejemplo, en Baleares pactan con el PSOE volver a ponerla en cuanto ven que no necesitan nuestros apoyos".

DEFENDER LA HISTORIA DE ESPAÑA

"Vamos a defender nuestra historia y da igual que la historia, que un monumento, o que una placa, sea republicano o sea nacional o sea de quien sea: Lo importante es proteger esta historia porque no somos nadie para borrar ciertos símbolos".

VOX registrará esta semana una iniciativa en las Cortes de Aragón para que se declareb estos bienes de interés cultural. "Vamos a hacer un inventario de todos aquellos elementos que sean dignos de protección por su valor histórico o su valor artístico", ha concluido.