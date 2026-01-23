Nolasco (Vox): "Tenemos la oportunidad histórica de derrotar en Aragón, por fin, al bipartidismo"

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. - VOX.

ZARAGOZA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este viernes, con motivo del inicio de la campaña electoral del 8F: "Tenemos la oportunidad histórica de derrotar en Aragón, por fin, al bipartidismo". Su lema es 'Sentido común'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha señalado que PP y PSOE "lo pactan todo, el Pacto Verde, las políticas que destruyen el sector primario, a los agricultores y a los ganaderos y también los acuerdos que reparten la inseguridad y la ruina por todas las calles de Aragón".

"Por tanto, tenemos la oportunidad de dar un vuelco ahora. Todas las políticas del bipartidismo que llevamos años escuchando ¿qué es lo que nos han traído?", se ha preguntado, aseverando: "Por ejemplo, que los pacientes, todavía en 2026 en Teruel, que padecen cáncer tengan que desplazarse a Zaragoza para recibir los tratamientos", lo que "no puede ser: Queremos un Aragón del siglo XXI y esto no ha sido posible por culpa del bipartidismo".